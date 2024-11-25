Эксперт рассказал, какие продукты могут в зимний период подорожать до 15%

В Украине зимний период может характеризоваться ростом цен на мясо, яйца, сахар, масло и молочную продукцию еще в пределах 15%.

Об этом сообщил заместитель председателя «Всеукраинской Аграрной Рады» Денис Марчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается цен на яйца, цены значительно выше чем в прошлом сезоне, но это характеризуется подорожанием цен на себестоимость продукции в контексте подготовки кормовой базы, так как цены на кукурузу фуражную, которая является одной из составляющих, составляет порядка 70% от формирования цены в том числе на курятину, яйца, она значительно подорожала по сравнению с прошлым сезоном - сказал Марчук.

Он считает, что где-то в ближайшие несколько недель действительно будет определенное затишье ценовой позиции, но со спросом из-за новогодних праздников цены также еще могут пойти в гору.

«В целом зимний период может характеризоваться ростом на мясо, яйца, сахар, масло, молочную продукцию еще в пределах 15%. Сало также может вырасти в цены», - завил Марчук.

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Дополнение

15 ноября аналитики проекта EastFruit сообщали, что цены на репчатый лук в Украине существенно снизились из-за падения спроса и увеличения предложения. Малые хозяйства активно распродают продукцию из необорудованных хранилищ, что приводит к уменьшению стоимости на 13% за неделю.