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Эксперт рассказал, какие продукты могут в зимний период подорожать до 15%

Эксперт рассказал, какие продукты могут в зимний период подорожать до 15%

Киев  •  УНН

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Заместитель председателя ВАР сообщил о возможном росте цен на мясо, яйца, сахар, масло и молочную продукцию до 15% зимой. Повышение цен связано с подорожанием кормов и ожидаемым ростом спроса перед праздниками.

В Украине зимний период может характеризоваться ростом цен на мясо, яйца, сахар, масло и молочную продукцию еще в пределах 15%.

Об этом сообщил заместитель председателя «Всеукраинской Аграрной Рады» Денис Марчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается цен на яйца, цены значительно выше чем в прошлом сезоне, но это характеризуется подорожанием цен на себестоимость продукции в контексте подготовки кормовой базы, так как цены на кукурузу фуражную, которая является одной из составляющих, составляет порядка 70% от формирования цены в том числе на курятину, яйца, она значительно подорожала по сравнению с прошлым сезоном

- сказал Марчук.

Он считает, что где-то в ближайшие несколько недель действительно будет определенное затишье ценовой позиции, но со спросом из-за новогодних  праздников цены также еще могут пойти в гору.

«В целом зимний период может характеризоваться ростом на мясо, яйца, сахар, масло, молочную продукцию еще в пределах 15%. Сало также может вырасти в цены», - завил Марчук.

Эксперт объяснил причину роста цен на овощи и что может остановить это4 нояб. 2024, 08:07 • 30232 просмотра

Дополнение

15 ноября аналитики проекта EastFruit сообщали, что цены на репчатый лук в Украине существенно снизились из-за падения спроса и увеличения предложения. Малые хозяйства активно распродают продукцию из необорудованных хранилищ, что приводит к уменьшению стоимости на 13% за неделю.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
ukrainaУкраина