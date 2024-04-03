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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Украинские специализированные импортеры берут на себя гарантии на поставку определенных боеприпасов при закупке снарядов для министерства обороны, выступая посредниками.
Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который баллотируется на должность Генерального секретаря НАТО, должен заручиться поддержкой еще 4 стран - Венгрии, Румынии, Словакии и Турции - для обеспечения единодушного одобрения, необходимого для назначения.
В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры
В Киеве начали цвести первые магнолии и сакуры, которые можно увидеть в ботанических садах, парках и скверах в разных районах города. Ожидается, что их пышное цветение продлится около двух недель.
Беспорядки после выборов в Турции: один человек погиб, четверо ранены
Брат кандидата от оппозиции был убит, еще четверо получили ранения в ходе столкновений между противниками и сторонниками недавно избранного мэра от правящей партии на юго-востоке Турции.
Взрыв на подстанции в подольске вызвал отключение электроэнергии - СМИ
На подстанции возле железнодорожного вокзала в московской области произошел взрыв, повлекший отключение электроэнергии и перебои в работе троллейбусного сообщения в нескольких районах города.
В течение начала 2024 года, почти 20 тысяч украинских водителей восстановили удостоверения
За первые три месяца 2024 года Министерство внутренних дел восстановило почти 20 тысяч водительских удостоверений, из которых 19 342 - физические и 134 - электронные.
Председатель Евросовета прибыл в Румынию после частичного присоединения страны к Шенгенской зоне
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Румынию впервые после того, как страна частично присоединилась к Шенгенской зоне, что стало шагом к свободному передвижению товаров и людей.
Одну из древнейших книг ожидают продать на аукционе за более чем 2,6 миллиона долларов
Одна из древнейших христианских книг, Кодекс Кросби-Шоена, датированный примерно 250-350 годами нашей эры, содержащий Первое послание Петра и Книгу пророка Ионы, оценивается в 2,6-3,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в Лондоне в июне этого года.
Системы ПВО и боеприпасы: Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине
Финляндия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 188 млн евро, включающего системы противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.
Находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии: на Киевщине электропоезд сбил мужчину
32-летний мужчина в нетрезвом состоянии был сбит грузовым поездом на железнодорожном пути на станции "Квитневое" в Броварском районе Киевской области.