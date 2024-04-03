Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Украинские компании-специмпортеры при закупке боеприпасов для министерства обороны Украины берут на себя гарантии выполнения этих контрактов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, в идеале компании-специмпортеры должны заключать контракты на закупку вооружения напрямую с поставщиками, однако во многих случаях этого не удается делать.

Условно говоря, могут быть отдельные компании, которые выполняют роль посредника, в формате консалтинговых компаний, которые обеспечивают обеспечение тех или иных контрактов. Фактически посредники являются во многих странах официально признанными элементами обеспечения контрактов, мы стараемся действовать напрямую, но лишь часть контрактов подписывается напрямую с фирмами-производителями - отметил эксперт.

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Таким образом, главная задача украинских специмпортеров - взять на себя гарантии поставки тех или иных боеприпасов. То есть, компания-посредник, которая подпишет контракт несет ответственность за его выполнение.

Добавим

Украине трудно закупать крайне необходимые для армии снаряды, ведь рынок вооружения очень специфический и работает как большая монополия, где основные игроки знают друг друга. Поэтому часто Минобороны приходится привлекать посредников в процесс закупки боеприпасов на мировом рынке, в частности из Балканских стран. Эксперты отмечают, что иногда это приводит к росту цены на поставки, однако из-за большой конкуренции на рынке вооружения контрагентов надо принимать как "необходимый элемент игры".

В Минобороны сообщали, что в 2022-2023 годах заключили государственные контракты на закупку оружия и боеприпасов с более 130 фирмами-контрагентами, среди них 30 иностранных компаний.

В компании "Украинская бронетехника" рассказывали о том, какие задачи на себя берет спецэкспортер при закупке вооружения. В частности, спецэкспортеры осуществляют поиск надежных каналов поставок по самым низким ценам и должны проводить инспекции производств и складских запасов.