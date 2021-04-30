Эксперт о пагубных последствиях открытия рынка земли за латифундистской моделью
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Политолог Андрей Золоторев считает, что открытие рынка земли за латифундистской моделью будет иметь негативные последствия для фермеров и землевладельцев. Об этом он рассказал в комментарии УНН.
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“Можно было бы создать земельный банк, другие предохранители, чтобы открытие рынка не превратилось в земельный рынок. А Украина фактически идет путем латифундизации, что влечет за собой очень серьезные социальные последствия. Здесь я полностью согласен с „Батькивщиной“, потому что социальные последствия такого открытия рынка, не будут ничем сдерживаться, например, когда можно будет верхний слой почвы снимать, будут губительны для украинского сельского хозяйства”, — считает Золоторев.
Детали
Эксперт уверен, что модель рынка земли, заложенная так называемой “земельной реформой”, является латифундистской, что уничтожит украинское село.
“Там очень много таких вопросов, но главное, если та модель, которая заложена в законодательстве, является латифундистской, то делает вот эти 3-5 млн фермеров не нужными. А это будет означать конец украинского села. Фактически, людей не спросили, а это коснется непосредственно их жизни”, — объясняет Золоторев.
Дополнение
Отметим, народный депутат Вадим Ивченко ранее рассказал, что во фракции “Батькивщина” пытаться временно отсрочить начало открытия рынка земли посредством проведения всеукраинского референдума.
Более того, Ивченко неоднократно подчеркивал, что больше всего заинтересованы в распродаже украинской земли те, у кого есть деньги. Негативными последствиями этого станут потеря земли украинскими фермерами, у которых нету денег для выкупа земли, а также тотальная латифундизация.