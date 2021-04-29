Нардеп Івченко про ринок землі: будемо збирати підписи та проводити референдум

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Київ • УНН

 • 15258 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Народний депутат Вадим Івченко в ефірі Апостроф ТБ розповів, що у фракції “Батьківщина” намагатимуться тимчасово відтермінувати початок відкриття ринку землі за допомогою проведення загальноукраїнського референдуму, інформує УНН.

Цитата

“„Батьківщина“ знайшла шлях: ми створюємо ініціативну групу у кінці травня і будемо збирати підписи для проведення референдуму. Щоб люди сказали, чи погоджуються вони, щоб грошові мішки, а не фермери, які живуть і фактично підтримують село, купували землю. Чи все ж такі люди проти. І я хотів би, щоб нам не заважали провести референдум, оскільки Президент казав питати громадян України з приводу важливих питань”, — розповів Івченко.

Деталі

Обіг землі треба буде відкривати у майбутньому, але лише попередньо надавши фермерам фінансові ресурси та можливість викупити землю, яку вони обробляють, вважає парламентар.

“Уявіть, через два місяці ринок землі відкриється, а невже банк може без застави дати гроші? А що фермеру заставляти? А що, банк може дати гроші на купівлю землі? Ні! Тому у нас немає на сьогодні фінансових ресурсів”, — підкреслив Вадим Івченко.

Раніше Вадим Івченко в інтерв’ю розповів, хто найбільше зацікавлений у розпродажі української землі та до яких негативних наслідків це може призвести.

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