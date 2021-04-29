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Нардеп Ивченко о рынке земли: будем собирать подписи и проводить референдум

Нардеп Ивченко о рынке земли: будем собирать подписи и проводить референдум

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире Апостроф ТВ рассказал, что во фракции “Батькивщина” будут пытаться временно отсрочить начало открытия рынка земли посредством проведения всеукраинского референдума, информирует УНН.

Цитата

“„Батькивщина“ нашла путь: мы создаем инициативную группу в конце мая и будем собирать подписи для проведения референдума. Чтобы люди сказали, согласны ли они, чтобы денежные мешки, а не фермеры, которые живут и фактически поддерживают село, покупали землю. Или все же такие люди против. И я хотел бы, чтобы нам не мешали провести референдум, поскольку Президент говорил спрашивать граждан Украины по поводу важных вопросов”, — рассказал Ивченко.

Детали

Оборот земли надо будет открывать в будущем, но только предварительно предоставив фермерам финансовые ресурсы и возможность выкупить землю, которую они обрабатывают, считает парламентарий.

“Представьте, через два месяца рынок земли откроется, а неужели банк может без залога дать деньги? А что фермеру заставлять? А что, банк может дать деньги на покупку земли? Нет! Поэтому у нас нет на сегодня финансовых ресурсов”, — подчеркнул Вадим Ивченко.

Ранее Вадим Ивченко в интервью рассказал, кто больше заинтересован в распродаже украинской земли и к каким негативным последствиям это может привести.

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