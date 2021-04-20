Івченко розповів, хто зацікавлений у "розпродажі" української землі

Цитата

“В Україні нараховується близько 100 сільськогосподарських підприємств, які обробляють понад 10 тисяч гектарів. Саме вони, а не прості селяни чи фермери сплять і бачать, що розпочнеться (нарешті!) розпродаж землі. І це буде не розпродаж, а нова велика трагедія країни в центрі Європи. А законопроєкт 2194 про зміни до Земельного кодексу і зрештою прийнятий по ньому закон не має нічого спільного із досвідом європейського обігу сільськогосподарської землі”, — зазначає Івченко.

Деталі

Народний депутат підкреслює, що сама “земельна реформа” не захищає інтересів усіх тих, хто працює на землі та підтримує село: малих та середніх фермерів і сільгосптоваровиробників, а також одноосібників.

“В ньому (законопроекті — ред.) відсутні інтереси малих та середніх фермерів і сільгосптоваровиробників, одноосібників — а їх же в Україні більше 4 мільйонів! Відсутнє українське село. Невже потрібно приймати цей непотріб із сотнями, тисячами поправок? Невже не можна було врахувати європейський досвід для захисту нашого фермера та селянства?” — зауважує Вадим Івченко.

Доповнення

Раніше Івченко наголошував, що після так званої “земельної реформи” місцеві громади не отримають можливості ні розпоряджатися землею, ні отримувати фінанси.

Нагадаємо, Рада пройшла понад 2 тисячі правок до земельних законів.