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Ивченко рассказал, кто заинтересован в "распродаже" украинской земли

Ивченко рассказал, кто заинтересован в "распродаже" украинской земли

Киев  •  УНН

 • 17527 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в интервью рассказал, кто больше заинтересован в распродаже украинской земли и к чему это может привести, информирует УНН.

Цитата

"В Украине насчитывается около 100 сельскохозяйственных предприятий, которые обрабатывают более 10 тыс. гектаров. Именно они, а не простые крестьяне или фермеры спят и видят, что начнется (наконец!) распродажа земли. И это будет не распродажа, а новая большая трагедия страны в центре Европы. А законопроект 2194 об изменениях в Земельный кодекс и в конце концов принятый по нему закон не имеет ничего общего с опытом европейского оборота сельскохозяйственной земли", - отмечает Ивченко.

Детали

Народный депутат подчеркивает, что сама "земельная реформа" не защищает интересы всех тех, кто работает на земле и поддерживает село: малых и средних фермеров и сельхозтоваропроизводителей, а также единоличников.

"В нем (законопроекте - ред.) отсутствуют интересы малых и средних фермеров и сельхозтоваропроизводителей, единоличников - а их же в Украине более 4 миллионов! Отсутствует украинское село. Неужели нужно принимать этот хлам с сотнями, тысячами поправок? Неужели нельзя было учесть европейский опыт для защиты нашего фермера и селян?" - говорит Вадим Ивченко.

Дополнение

Ранее Ивченко отмечал, что после так называемой "земельной реформы" местные общины не получат возможности ни распоряжаться землей, ни получать деньги.

Напомним, Рада прошла более 2000 поправок к земельным законам.

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