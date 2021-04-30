Експерт про згубні наслідки відкриття ринку землі за латифундистською моделлю

Цитата

“Можна було б створити земельний банк, інші запобіжники, щоб відкриття ринку не перетворилося на земельний базар. А Україна фактично йде шляхом латифундизації, що тягне за собою дуже серйозні соціальні наслідки. Тут я цілком згоден з „Батьківщиною“, бо соціальні наслідки такого відкриття ринку, який не буде нічим стримуватися, наприклад, коли можна буде верхній шар ґрунту знімати, будуть згубні для українського сільського господарства”, — вважає Золоторьов.

Деталі

Експерт впевнений, що модель ринку землі, закладена так званою “земельною реформою”, є латифундистською, що знищить українське село.

“Там дуже багато таких питань, але головне, якщо та модель, яка закладена в законодавстві, є латифундистською, то робить ось ці 3-5 млн фермерів не потрібними. А це буде означати кінець українського села. Фактично, людей не спитали, а це торкнеться безпосередньо їхнього життя”, — пояснює Золоторьов.

Доповнення

Відзначимо, народний депутат Вадим Івченко раніше розповів, що у фракції “Батьківщина” намагатимуться тимчасово відтермінувати початок відкриття ринку землі за допомогою проведення загальноукраїнського референдуму.

Щобільше, Івченко неодноразово наголошував, що найбільше зацікавлені у розпродажі української землі ті, у кого є гроші. Негативними наслідками цього стануть втрата землі українськими фермерами, у яких немає грошей для викупу землі, а також тотальна латифундизація.