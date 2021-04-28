Через земельні закони фермери опинились під загрозою втратити все – Івченко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Народний депутат від фракції "Батьківщина" і член аграрного комітету Вадим Івченко заявив, що земельні закони, які ухвалює Рада, не мають запобіжників, щоб захистити фермерів, які через це опинились під загрозою втратити все. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, Івченко вважає, що під ударом після зняття мораторію на продаж землі опинились малі та сімейні фермери, ті, хто розвиває стратегічні напрямки українського аграрного виробництва (органіки), тваринники, а також ті, хто дає колосальні інвестиції та створює багаторічні насадження (сади й виноградники).
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"У цьому законі для них немає запобіжників. Люди, які мають такий бізнес, знаходяться під ризиком втратити власний бізнес у зв'язку з тим, що цей закон про змагання грошима: хто буде мати більше коштів – той і купуватиме українську землю. Фермери втратять все, особливо дрібні", - наголосив Івченко.
Деталі
Він вважає, що в Україні першочергово потрібно захистити фермера, створити умови для інвестицій у перероблення продукції, а не "вводити в державу спекулятивний капітал" під виглядом інвестицій і продовжувати вивозити з України сировину.
"Ми запускаємо на український ринок тих, хто не має відношення взагалі до сільського господарства, хто має колосальні статки у своїх деклараціях. Ці люди будуть першими покупцями української землі, і це турбує аграрний сектор", - підкреслив Вадим Івченко.
Доповнення
Раніше Вадим Івченко в інтерв’ю розповів, хто найбільше зацікавлений у розпродажі української землі та до яких негативних наслідків це може призвести.