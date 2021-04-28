Через земельні закони фермери опинились під загрозою втратити все – Івченко

Так, Івченко вважає, що під ударом після зняття мораторію на продаж землі опинились малі та сімейні фермери, ті, хто розвиває стратегічні напрямки українського аграрного виробництва (органіки), тваринники, а також ті, хто дає колосальні інвестиції та створює багаторічні насадження (сади й виноградники).

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"У цьому законі для них немає запобіжників. Люди, які мають такий бізнес, знаходяться під ризиком втратити власний бізнес у зв'язку з тим, що цей закон про змагання грошима: хто буде мати більше коштів – той і купуватиме українську землю. Фермери втратять все, особливо дрібні", - наголосив Івченко.

Деталі

Він вважає, що в Україні першочергово потрібно захистити фермера, створити умови для інвестицій у перероблення продукції, а не "вводити в державу спекулятивний капітал" під виглядом інвестицій і продовжувати вивозити з України сировину.

"Ми запускаємо на український ринок тих, хто не має відношення взагалі до сільського господарства, хто має колосальні статки у своїх деклараціях. Ці люди будуть першими покупцями української землі, і це турбує аграрний сектор", - підкреслив Вадим Івченко.

Доповнення

Раніше Вадим Івченко в інтерв’ю розповів, хто найбільше зацікавлений у розпродажі української землі та до яких негативних наслідків це може призвести.