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Из-за земельных законов фермеры оказались под угрозой потерять все - Ивченко

Из-за земельных законов фермеры оказались под угрозой потерять все - Ивченко

Киев  •  УНН

 • 20642 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" и член аграрного комитета Вадим Ивченко заявил, что земельные законы, которые принимает Рада, не имеют предохранителей, чтобы защитить фермеров, которые из-за этого оказались под угрозой потерять все. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, Ивченко считает, что под ударом после снятия моратория на продажу земли оказались малые и семейные фермеры, те, кто развивает стратегические направления украинского аграрного производства (органики), животноводы, а также те, кто дает колоссальные инвестиции и создает многолетние насаждения (сады и виноградники).

Цитата:

"В этом законе для них нет предохранителей. Люди, которые имеют такой бизнес, находятся под риском потерять свой бизнес в связи с тем, что этот закон о соревнованиях деньгами: кто будет иметь больше - тот и будет покупать украинскую землю. Фермеры потеряют все, особенно мелкие", - подчеркнул Ивченко.

Детали

Он считает, что в Украине в первую очередь нужно защитить фермера, создать условия для инвестиций в переработку продукции, а не "вводить в государство спекулятивный капитал" под видом инвестиций и продолжать вывозить из Украины сырье.

"Мы запускаем на украинский рынок тех, кто не имеет отношения вообще к сельскому хозяйству, кто имеет колоссальные состояния в своих декларациях. Эти люди будут первыми покупателями украинской земли, и это беспокоит аграрный сектор", - подчеркнул Вадим Ивченко.

Дополнение

Ранее Вадим Ивченко в интервью рассказал, кто больше заинтересован в распродаже украинской земли и к каким негативным последствиям это может привести.

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