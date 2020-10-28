Эксперт о выводах по АН-26: нужно проверить все самолеты, потому что каждый вылет будет игрой в русскую рулетку

"Все, что перечислила комиссия, является ожидаемым - халатность должностных лиц, низкий уровень контроля и низкий уровень ответственности, в связи с тем, что армия - это зеркало государства. Нет наказания за небрежное выполнение служебных обязанностей, я еще не слышал примеров, чтобы кого-то за это наказали. Поэтому и соответствующее отношение должностных лиц к выполнению этих служебных обязанностей. Что касается подготовки экипажа - то больше тоже (ответственны - ред.) должностные лица, так как выделение средств на подготовку экипажей, если мы начнем разбираться, то мы будем иметь такую же картину, это будет вывод: недостаточное финансирование, недостаточно топлива, недостаточно ресурса и т.д.", - сказал эксперт.

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Он пояснил, что ни один тренажер, который стоит на земле, не может воспроизвести ситуацию, которая может возникнуть в полете, ведь чем больше командир или экипаж должен налета часов, тем выше его обучение и тем больше его стрессоустойчивость в критических ситуациях.

"Здесь главное, что нужно наказать всех, кто отвечает за данный вопрос, а второе - надо менять взгляд государства, особенно Президента, как верховного главнокомандующего, на ситуацию вообще в ВСУ, по меньшей мере в Воздушных силах", - отмечает специалист.

По его мнению, "в теории" в Украине существует подготовка к критическим ситуациям вроде той, что случилась в Харьковской области, и есть ряд учебников, в которых это расписано, и есть программа подготовки экипажей по действиям в экстремальных ситуациях.

"Дело в том, что это должно проводиться постоянно. Летчик должен быть постоянно под наблюдением должностных лиц, государства", - отметил Жданов.

Он прокомментировал также выводы комиссии об отказе системы управления ПРТ-24 левого двигателя самолета.

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"Даже в выводах комиссии сказано, что это не критическая, а аварийная ситуация, они могли продолжать полет даже с отказом этой системы, что они и сделали ... Этот самолет может летать и без работающих двигателей, у него достаточно площади крыла и подъемной силы, чтобы совершить посадку в аварийном режиме с выключенными двигателями или с одним двигателем", - разъяснил он.

Относительно "неустранения скольжения", эксперт пояснил, что, вероятно "винты сорвались из-за стопора и стали поперек потока воздуха, и он получил парусность и сопротивление, и пошел влево".

"Надо сейчас, сегодня выделять средства и проводить технический осмотр специалистами завода-изготовителя. Это лучший вариант. А худший вариант - это хотя бы авиационные ремонтные заводы. Но лучше - завод-производитель, чтобы сейчас все самолеты пригнали на завод, и они полностью прошли техническое освидетельствование заводом-изготовителем, и пусть завод-производитель выдаст сертификат на каждую систему и вообще на самолет. Я более чем уверен, они не дадут никакого сертификата ни на один самолет. (Летая на Ан-26 до такой проверки - ред.) вы, фактически, играете в русскую рулетку - 50 на 50. Вы ... можете летать, но каждый раз тянете лотерейный билет - будет он счастливым или нет - будет зависеть от ситуации", - подчеркнул специалист.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский представил результаты расследования правительственной комиссии по катастрофе военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября во Харьковской области.

По его словам, главные причины катастрофы - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек сейчас находится на лечении.