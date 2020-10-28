Эксперт о выводах по АН-26: нужно проверить все самолеты, потому что каждый вылет будет игрой в русскую рулетку

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43825 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65751 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 113203 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100264 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117531 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95105 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100431 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103380 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101721 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101422 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Reuters снова запустило трансляцию из центра Киева: в КГВА заявили, что обращались в СБУ и стрим прекращен

Reuters снова запустило трансляцию из центра Киева: в КГВА заявили, что обращались в СБУ и стрим прекращен

4 марта, 09:42 • 24288 просмотра
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 29287 просмотра
Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

4 марта, 10:39 • 22351 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 69493 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 39838 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 39838 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 113203 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 117531 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 377241 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 328289 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 3227 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 69504 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130223 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207605 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234425 просмотра
Актуальное
Эксперт о выводах по АН-26: нужно проверить все самолеты, потому что каждый вылет будет игрой в русскую рулетку

Эксперт о выводах по АН-26: нужно проверить все самолеты, потому что каждый вылет будет игрой в русскую рулетку

Киев  •  УНН

 • 17118 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Выводы правительственной комиссии по катастрофе военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, были вполне ожидаемыми. Теперь, когда известны причины, уместно было бы провести техническое освидетельствование всех самолетов данной модели, иначе летать на них - как играть в русскую рулетку. Об этом в комментарии УНН сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Все, что перечислила комиссия, является ожидаемым - халатность должностных лиц, низкий уровень контроля и низкий уровень ответственности, в связи с тем, что армия - это зеркало государства. Нет наказания за небрежное выполнение служебных обязанностей, я еще не слышал примеров, чтобы кого-то за это наказали. Поэтому и соответствующее отношение должностных лиц к выполнению этих служебных обязанностей. Что касается подготовки экипажа - то больше тоже (ответственны - ред.) должностные лица, так как выделение средств на подготовку экипажей, если мы начнем разбираться, то мы будем иметь такую же картину, это будет вывод: недостаточное финансирование, недостаточно топлива, недостаточно ресурса и т.д.", - сказал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уруский назвал шесть факторов, которые привели к катастрофе АН-26 под Харьковом

Он пояснил, что ни один тренажер, который стоит на земле, не может воспроизвести ситуацию, которая может возникнуть в полете, ведь чем больше командир или экипаж должен налета часов, тем выше его обучение и тем больше его стрессоустойчивость в критических ситуациях.

"Здесь главное, что нужно наказать всех, кто отвечает за данный вопрос, а второе - надо менять взгляд государства, особенно Президента, как верховного главнокомандующего, на ситуацию вообще в ВСУ, по меньшей мере в Воздушных силах", - отмечает специалист.

По его мнению, "в теории" в Украине существует подготовка к критическим ситуациям вроде той, что случилась в Харьковской области, и есть ряд учебников, в которых это расписано, и есть программа подготовки экипажей по действиям в экстремальных ситуациях.

"Дело в том, что это должно проводиться постоянно. Летчик должен быть постоянно под наблюдением должностных лиц, государства", - отметил Жданов.

Он прокомментировал также выводы комиссии об отказе системы управления ПРТ-24 левого двигателя самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срок эксплуатации левого двигателя Ан-26 был продлен - Уруский

"Даже в выводах комиссии сказано, что это не критическая, а аварийная ситуация, они могли продолжать полет даже с отказом этой системы, что они и сделали ... Этот самолет может летать и без работающих двигателей, у него достаточно площади крыла и подъемной силы, чтобы совершить посадку в аварийном режиме с выключенными двигателями или с одним двигателем", - разъяснил он.

Относительно "неустранения скольжения", эксперт пояснил, что, вероятно "винты сорвались из-за стопора и стали поперек потока воздуха, и он получил парусность и сопротивление, и пошел влево".

"Надо сейчас, сегодня выделять средства и проводить технический осмотр специалистами завода-изготовителя. Это лучший вариант. А худший вариант - это хотя бы авиационные ремонтные заводы. Но лучше - завод-производитель, чтобы сейчас все самолеты пригнали на завод, и они полностью прошли техническое освидетельствование заводом-изготовителем, и пусть завод-производитель выдаст сертификат на каждую систему и вообще на самолет. Я более чем уверен, они не дадут никакого сертификата ни на один самолет. (Летая на Ан-26 до такой проверки - ред.) вы, фактически, играете в русскую рулетку - 50 на 50. Вы ... можете летать, но каждый раз тянете лотерейный билет - будет он счастливым или нет - будет зависеть от ситуации", - подчеркнул специалист.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский представил результаты расследования правительственной комиссии по катастрофе военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября во Харьковской области.

По его словам, главные причины катастрофы - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек сейчас находится на лечении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы