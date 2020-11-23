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Эксперт объяснил, как Украине пора менять стратегию тестирования на COVID-19

Эксперт объяснил, как Украине пора менять стратегию тестирования на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11360 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Нынешний темп распространения COVID-19 нуждается в новой стратегии тестирования населения. Пока не разработана вакцина, направить все усилия необходимо именно на быструю диагностику "ковида" с помощью "антигенных" тестов методом ИФА. Об этом УНН рассказал преподаватель школы здравоохранения Киевской Могилянской Академии Владимир Курпита.

"Поскольку сейчас специфических лекарств нет, поэтому нам нужно действительно использовать простые тесты, которые удобнее, быстрее дают результат, то есть направить усилия на определение контактных лиц, которые потенциально могут быть наиболее заразными", - считает эксперт.

Существенным преимуществом "антигенных" тестов над ПЦР-тестированием, по мнению Курпиты, есть оперативная возможность определить и выделить больных. Только таким образом можно замедлять распространение COVID-19 среди населения.

"Это очень позитивный момент. Я думаю, что такая стратегия должна быть применена. И если мы говорим о привлечении первички, то это было бы хорошо", - отметил он.

По словам эксперта лучшим и наиболее оптимальным в новой стратегии тестирования украинцев будет использование именно отечественных ИФА-тестов на антиген.

"В целом я поддерживаю инициативу о введении тестирования с помощью ИФА на антиген, а если это еще будет и украинский производитель, то, безусловно, от этого будут все в выигрыше", - отметил эксперт.

Украинские Национальные Новости

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