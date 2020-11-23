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Експерт пояснив, як Україні час змінювати стратегію тестування на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Теперішній темп поширення COVID-19 потребує нової стратегії тестування населення. Поки не розроблена вакцина, спрямувати всі зусилля необхідно саме на швидку діагностику "ковіду" за допомогою "антигенних" тестів методом ІФА. Про це УНН розповів викладач школи охорони здоров’я Києвської Могилянської Академії Володимир Курпіта.

Експерт пояснив, як Україні час змінювати стратегію тестування на COVID-19

"Оскільки зараз специфічних ліків немає, через це нам потрібно дійсно використовувати простіші тести, які зручніші, швидше дають результат, тобто спрямувати зусилля на визначення контактних осіб, які потенційно можуть бути найбільш заразними", - вважає експерт.

Суттєвою перевагою "антигенних" тестів над ПЛР-тестуванням, на думку Курпіти, є оперативна можливість визначити та виокремити хворих. Лише таким чином можна сповільнювати поширення COVID-19 серед населення.

"Це дуже позитивний момент. Я думаю, що така стратегія мала б бути застосована. І якщо ми говоримо про залучення первинки, то це було б добре", - зазначив він.

За словами експерта найкращими та найоптимальнішим у новій стратегії тестування українців буде використання саме вітчизняних ІФА-тестів на антиген.

"Загалом я підтримую ініціативу стосовно запровадження тестування за допомогою ІФА на антиген, а якщо це ще буде й українській виробник, то, безперечно, від цього будуть всі у виграші", - зауважив експерт.

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