Цитата

"В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке, всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", - написал рогозин.

Детали

Письмо и осколок были переданы охране резиденции посла Франции в Москве в среду, 4 января. В письме рогозин упомянул совместные поездки с Пьером Леви на Бородинское поле и на Байконур, где они "часто обсуждали перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества". Пропагандист раскритиковал наращивание военной помощи Украине для защиты от российской агрессии, добавив, что передает обломок, чтобы посол понял "степень своей личной ответственности за эти убийства".

рогозин также попросил Пьера Леви передать изъятый обломок президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним

22 декабря росСМИ сообщили, что в Донецке обстрелян ресторан, в котором праздновал день рождения Дмитрий Рогозин.

На следующий день отмечалось, что рогозина, который в результате ракетного удара получил ранения в Донецке, перевезут на лечение в москву.