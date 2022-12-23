Пораненого колишнього голову "Роскосмосу" рогозіна перевезуть до москви - росЗМІ

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"рогозіна перевезуть до москви, де консиліум лікарів уже ухвалюватиме рішення про необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

РосЗМІ та Telegram-канали інформували, що у Донецьку обстріляно ресторан, у якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" дмитро рогозін.