Пораненого колишнього голову "Роскосмосу" рогозіна перевезуть до москви - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Колишнього голову "Роскосмосу" дмитра рогозіна, який внаслідок ракетного удару отримав поранення у Донецьку, перевезуть на лікування до москви. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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"рогозіна перевезуть до москви, де консиліум лікарів уже ухвалюватиме рішення про необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
РосЗМІ та Telegram-канали інформували, що у Донецьку обстріляно ресторан, у якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" дмитро рогозін.