Раненого бывшего главу "Роскосмоса" рогозина перевезут в москву - росСМИ

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"рогозина перевезут в москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним

РосСМИ и Telegram-каналы информировали, что в Донецке обстрелян ресторан, в котором праздновал День рождения бывший глава "Роскосмоса" дмитрий рогозин.