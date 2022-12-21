РосЗМІ заявляють, що колишній глава "Роскосмосу" рогозін - поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. РосЗМІ та Telegram-канали пишуть, що у Донецьку обстріляно ресторан, у якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" дмитро рогозін, передає УНН.
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“На околиці Донецька обстріляли готель, в якому в останні місяці проживала група військових радників на чолі з дмитром рогозіним. дмитро олегович (рогозін, — ред.) отримав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життя немає”, — пише ТАСС.
Деталі
Зазначається, що поранення отримали також ті, хто його супроводжував. Зокрема, як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, поранено так званого “прем’єр-міністра днр” віталія хоценка, якого було запрошено як гостя.
Російські пропагандистські ЗМІ звинуватили в обстрілі ЗСУ. Заявляють, нібито, “удар носив явно цілеспрямований характер” і нібито проводився з самохідної артилерійської установки CAESAR.
Додамо, що ряд Telegram-каналів повідомляє про те, що колишній глава “Роскосмосу” отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.
Нагадаємо
Під окупованим Донецьком на міні "пелюстка" підірвався російський пропагандист Сємьон Пєгов.