РосСМИ заявляют, что бывший глава "Роскосмоса" рогозин – ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. РосСМИ и Telegram-каналы пишут, что в Донецке обстрелян ресторан, в котором праздновал День рождения бывший глава "Роскосмоса" дмитрий рогозин, передает УНН.
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“На окрестности Донецка обстреляли гостиницу, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников во главе с дмитром рогозином. дмитрий олегович (рогозин, —ред.) получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет”, — пишет ТАСС.
Детали
Отмечается, что ранения получили также сопровождавшие его. В частности, как сообщают в местных Telegram-каналах, ранен так называемый “премьер-министр днр” виталий хоценко, который был приглашен как гостя.
Российские пропагандистские СМИ обвинили в обстреле ВСУ. Заявляют, якобы, “удар носил явно целенаправленный характер” и якобы проводился с самоходной артиллерийской установки CAESAR.
Добавим, что ряд Telegram-каналов сообщает о то, что бывший глава “Роскосмоса” получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
Напомним
Под оккупированным Донецком на мине "лепесток" подорвался российский пропагандист Семен Пегов.