Цитата

"У цьому конверті разом з моїм листом Ви бачите уламок від снаряда, випущеного французькою 155-мм самохідною артилерійською установкою Caesar. Він пробив мені праве плече і застряг у п'ятому шийному хребці, всього за міліметр від того, щоб убити мене або зробити нерухомим інвалідом", - написав рогозін.

Деталі

Лист та уламок були передані охороні резиденції посла Франції у москві в середу, 4 січня. У листі рогозін згадав спільні поїздки з П'єром Леві на Бородінське поле та на Байконур, де вони "часто обговорювали перспективи російсько-французького політичного та економічного співробітництва". Пропагандист розкритикував нарощування військової допомоги Україні для захисту від російської агресії, додавши, що передає уламок, щоб посол зрозумів "міру своєї особистої відповідальності за ці вбивства".

рогозін також попросив П'єра Леві передати вилучений уламок президенту Франції Еммануелю Макрону.

Нагадаємо

22 грудня росЗМІ повідомили, що у Донецьку обстріляно ресторан, у якому святкував день народження дмитро рогозін.

Наступного дня зазначалося, що рогозіна, який внаслідок ракетного удару отримав поранення у Донецьку, перевезуть на лікування до москви.