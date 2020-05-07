Экс-футболиста "Днепра" включили в топ-20 будущих свободных агентов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Британский интернет-портал 90min опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов, у которых по окончании нынешнего сезона завершатся контракты с клубами, сообщает УНН со ссылкой на 90min.
Возглавил список испанский хавбек "Манчестер Сити" Давид Сильва. На вторую строчку авторы рейтинга поставили форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани и полузащитника "Наполи" Мертенс.
По первой тройку расположились: Оливье Жиру из "Челси", представитель "Тоттенхэма" Вертонген, Марио Гетце из "Боруссии" Д, Виллиан ("Челси"), Тома Менье ("ПСЖ"), Педро ("Челси") и Лаллана ("Ливерпуль").
Также место нашлось и хорватскому защитнику "Милана" Ивану Стриничу - 16. Хорват с 2011 по 2015 годы выступал за ФК "Днепр" (85 игр при 4 голах).
Напомним, что Стринич в 2018 году излечился от начальной гипертрофии сердечной мышцы.