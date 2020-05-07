Ексфутболіста "Дніпра" включили до топ-20 майбутніх вільних агентів

Очолив список іспанський хавбек "Манчестер Сіті" Давид Сільва. На другий рядок автори рейтингу поставили форварда "ПСЖ" Едінсона Кавані та півзахисника "Наполі" Дріса Мертенса.

За першою трійку розташувалися: Олів'є Жиру з "Челсі", представник "Тоттенхема" Ян Вертонген, Маріо Гетце з "Боруссії" Д, Вілліан ("Челсі"), Тома Меньє ("ПСЖ"), Педро ("Челсі") і Адам Лаллана ("Ліверпуль").

Також місце знайшлося і хорватському оборонцю "Мілана" Івану Стрінічу – 16-й. Хорват з 2011 по 2015 роки виступав за ФК "Дніпро" (85 ігор при 4 голах).

Нагадаємо, що Стрініч в 2018 році вилікувався від початкової гіпертрофії серцевого м'яза.