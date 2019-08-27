Экс-футболист сборной Украины Тимощук будет выступать за футзальную команду из РФ

Тимощук будет играть за “АЖИО” под привычным 44 номером. Другие детали сделки украинца не сообщаются.

Команда игрока примет участие в Балтийской футзальные лиге.

Примечательно, что с 2017 года и по настоящее время Тимощук входит в тренерский штаб ФК “Зенит”.

Добавим, что Тимощук в качестве футболиста выступал за “Волынь”, “Шахтер”, “Зенит”, “Кайрат” и “Баварию”. Становился чемпионом Украины, Германии и России, а также победил в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. В составе сборной Украины сыграл 144 поединка.