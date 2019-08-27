Ексфутболіст збірної України Тимощук виступатиме за футзальну команду з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук виступатиме за футзальний клуб "АЖІО" з Санкт-Петербурга, повідомляє УНН з посиланням на Instagram клубу.
Тимощук буде грати за “АЖІО” під звичним 44 номером. Інші деталі угоди українця не повідомляються.
Команда гравця візьме участь в Балтійській футзальній лізі.
Примітно, що з 2017 року і по нинішній час Тимощук входить в тренерський штаб ФК “Зеніт”.
Додамо, що Тимощук в якості футболіста виступав за “Волинь”, “Шахтар”, “Зеніт”, “Кайрат” і “Баварію”. Ставав чемпіоном України, Німеччини та Росії, а також виборов перемогу в Лізі чемпіонів і Кубку УЄФА. У складі збірної України відіграв 144 поєдинки.