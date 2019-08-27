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Ексфутболіст збірної України Тимощук виступатиме за футзальну команду з РФ

Ексфутболіст збірної України Тимощук виступатиме за футзальну команду з РФ

Київ • УНН

 • 15287 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук виступатиме за футзальний клуб "АЖІО" з Санкт-Петербурга, повідомляє УНН з посиланням на Instagram клубу.

Тимощук буде грати за “АЖІО” під звичним 44 номером. Інші деталі угоди українця не повідомляються.

Команда гравця візьме участь в Балтійській футзальній лізі.

Примітно, що з 2017 року і по нинішній час Тимощук входить в тренерський штаб ФК “Зеніт”.

Додамо, що Тимощук в якості футболіста виступав за “Волинь”, “Шахтар”, “Зеніт”, “Кайрат” і “Баварію”. Ставав чемпіоном України, Німеччини та Росії, а також виборов перемогу в Лізі чемпіонів і Кубку УЄФА. У складі збірної України відіграв 144 поєдинки.

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