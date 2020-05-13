Экс-депутата сельсовета будут судить за организацию "референдума" в поддержку провозглашения "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Таловского сельского совета Станично-Луганского района, которая, по материалам следствия, приняла участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении депутата VI созыва Таловского сельского совета Станично-Луганского района по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). По данным следствия, 11 мая 2014 года депутат приняла участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории села Таловое Станично-Луганского района", - говорится в сообщении.
Указано, что в составе "членов избирательной комиссии" обвиняемая осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "избирательном участке".
"Результаты псевдореферендума на данном "участке" были переданы в "Центральную избирательную комиссию" оккупационной администрации РФ в Луганской области для провозглашения государственной независимости так называемой "ЛНР", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в Луганской области будут судить двух организаторов псевдореферендума "ЛНР".