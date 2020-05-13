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Ексдепутата сільради судитимуть за організацію "референдуму" на підтримку проголошення "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Талівської сільської ради Станично-Луганського району, яка, за матеріалами слідства, взяла участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

Ексдепутата сільради судитимуть за організацію "референдуму" на підтримку проголошення "ЛНР"

“Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата VI скликання Талівської сільської ради Станично-Луганського району за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України). За даними слідства, 11 травня 2014 року депутат взяла участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР" на території селі Талове Станично-Луганського району”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у складі "членів виборчої комісії" обвинувачена здійснювала облік осіб, видавала "бюлетені", слідкувала за процесом та порядком голосування на "виборчій дільниці".

“Результати псевдореферендуму на зазначеній "дільниці» було передано до "центральної виборчої комісії" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області для проголошення державної самостійності так званої "ЛНР", - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, на Луганщині судитимуть двох організаторок псевдореферендуму "ЛНР".

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