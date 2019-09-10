Экс-чемпион мира предложил Кличко благотворительный бой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс в возрасте 47 лет планирует возобновить карьеру в будущем году, сообщает УНН со ссылкой на Boxingnews24.
Бриггс рассказал, что работает над организацией боя с украинцем Владимиром Кличко.
"Прямо сейчас я пытаюсь заставить Владимира Кличко выйти со мной на ринг, ведь он сказал, что хочет драться в благотворительном бое. Он пока боится, но посмотрим что получится, мы работаем над этим. Но правда в том, что я возвращаюсь в 2020 году . Никто не сможет остановить меня. Посмотрите на меня. Любой может получить от меня. Владимир знает это, но он напуган. Я ничего не могу с этим поделать", - признался Бриггс.
Заметим, что 47-летний Бриггс не выходил на ринг с мая 2016 года. Владимир Кличко завершил карьеру в 2017-м после поражения в бою с Энтони Джошуа.
Напомним, что в свое время Владимир Кличко заявлял, что Бриггс вышел за рамки из-за собственных действий.