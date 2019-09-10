Ексчемпіон світу запропонував Кличко благодійний бій

Бріггс розповів, що працює над організацією бою із українцем Володимиром Кличко.

"Прямо зараз я намагаюся змусити Володимира Кличка вийти зі мною на ринг, адже він сказав, що хоче битися в благодійному бою. Він поки боїться, але подивимося що вийде, ми працюємо над цим. Але правда в тому, що я повертаюся в 2020 році. Ніхто не зможе зупинити мене. Подивіться на мене. Будь-хто може отримати від мене. Володимир знає це, але він наляканий. Я нічого не можу з цим подіяти", - зізнався Бріггс.

Зауважимо, що 47-річний Бріггс не виходив на ринг з травня 2016 року. Володимир Кличко завершив кар'єру в 2017-м після поразки в бою з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що свого часу Володимир Кличко заявляв, що Бріггс вийшов за рамки через власні дії.