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Ексчемпіон світу запропонував Кличко благодійний бій

Ексчемпіон світу запропонував Кличко благодійний бій

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Колишній чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Шеннон Бріггс у віці 47 років планує відновити кар'єру у майбутньому році, повідомляє УНН з посиланням на Boxingnews24.

Бріггс розповів, що працює над організацією бою із українцем Володимиром Кличко.

"Прямо зараз я намагаюся змусити Володимира Кличка вийти зі мною на ринг, адже він сказав, що хоче битися в благодійному бою. Він поки боїться, але подивимося що вийде, ми працюємо над цим. Але правда в тому, що я повертаюся в 2020 році. Ніхто не зможе зупинити мене. Подивіться на мене. Будь-хто може отримати від мене. Володимир знає це, але він наляканий. Я нічого не можу з цим подіяти", - зізнався Бріггс.

Зауважимо, що 47-річний Бріггс не виходив на ринг з травня 2016 року. Володимир Кличко завершив кар'єру в 2017-м після поразки в бою з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що свого часу Володимир Кличко заявляв, що Бріггс вийшов за рамки через власні дії.

Українські Національні Новини

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