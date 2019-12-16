Экс-боец спецслужб Беларуси рассказал, как уничтожали оппозиционных Лукашенко министров

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В 1999 году в Беларуси исчезли бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший глава Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, который поддерживал оппозицию. Расследование их исчезновения не дало результатов, их тела так и не были найдены. Издание Deutsche Welle поговорило с бывшим бойцом белорусского СОБРа, который многие подозревали в убийствах, Юрием Гаравским - и он рассказал, как происходили убийства, пишет УНН.

Комментируя информацию об исчезновении бывшего главы МВД Беларуси Юрия Захаренко 7 мая 1999 года, он сказал: “Мы следили за Захаренко полторы недели. Мы знали, что это не бандит, а оппозиционер, но вопросов не задавали. Нам был дан приказ — мы его исполняли. Мы следили за ним, не скрываясь, он сам это понимал. 7 мая Павличенко (подполковник Дмитрий Павличенко, командир отряда СОБР — ред.) сказал, что надо задержать Захаренко и ликвидировать, тогда впервые прозвучала его фамилия. Нас было восемь человек, мы задержали его около дома, предъявили документы и потребовали проехать с нами. Он лишь сказал: „Сделайте так, чтобы не было больно“. Мы поехали на стрельбище внутренних войск, там вытащили его из машины и положили на землю, Павличенко два раза в него выстрелил. Мы поехали в минский крематорий, выгрузили там тело. Через полчаса Павличенко вышел оттуда с черным полиэтиленовым пакетом и ушел с ним в сторону кладбища, которое расположено напротив. Перед смертью Захаренко никто не пытал. На следующий день наш отряд продолжил работу как обычно. Кто хотел, взял неделю отдыха”.

Об исчезновении бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара Гаравский отметил: “Павличенко собрал нас за два или три дня до этого, сказал: “Надо будет двоих задержать и ликвидировать”. В задержании участвовали восемь человек. Мы подъехали к бане в Минске, где находились Гончар и Красовский. Когда их джип выехал, мы перегородили дорогу, металлической цепью разбили стекло. Гончара и Красовского связали, надели мешки на головы и увезли на разных машинах. Мы приехали на законсервированную военную базу под Минском, около полосы препятствий вытащили их из машин, Павличенко застрелил обоих. Тела мы закопали, а вещи сожгли. Машину Красовского на следующий день раздавили БТРом и тоже закопали. Когда мы выезжали на захват, я даже не знал, кем были эти люди. Через три дня Павличенко дал нам всем по тысяче долларов и сказал: “Вот вам, ребята, за Гончара и Красовского”..

Комментируя, среди прочего, кому были выгодны убийства бывший спецназовец сказал: “По поводу Гончара Павличенко сказал мне, что „у него был стопроцентный компромат для отстранения Лукашенко“, поэтому в верхах сказали, что его надо убрать. За что убили (беларусский журналист, похищенный и предположительно убитый 7 июля 2000 года — ред.), к чему он был причастен, я вообще не понимаю”.

Добавим, что Республика Беларусь вошла в десятку стран с самой суровой цензурой.

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