Экс-руководителя Ровенского ТЦК снова взяли под стражу

Бывшему руководителю Ровенского Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки избрали меру пресечения. Экс-чиновника взяли под стражу без альтернативы внесения залога. Об этом во вторник сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона взят под стражу экс-руководитель Ривненского территориального центра комплектования и социальной поддержки, который подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ст. 114-1 УК Украины) - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Экс-руководителю ТЦК избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. По результатам судебного заседания Ровенский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

Досудебное расследование осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Хмельницком.

Напомним

Задержали бывшего чиновника в субботу, 3 августа. Он подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ст. 114-1 УК Украины). В частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения"

Экс-военком является обвиняемым в еще двух уголовных производствах - по фактам применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения на более 46 млн грн (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 УК Украины). Эти дела уже находятся на рассмотрении в суде.