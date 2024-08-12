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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 06:58  •  23553 просмотра

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Экс-нардеп предупреждает, что создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в комментарии УНН высказал серьезные предостережения относительно инициативы создания экспертного учреждения при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). По его словам, такая структура может стать инструментом для манипуляций с экспертными заключениями, что, по его мнению, представляет угрозу объективности расследований.

Мосийчук отметил, что экспертные учреждения в Украине должны оставаться независимыми, чтобы гарантировать беспристрастность в выводах. Он предостерег, что создание экспертного органа под контролем НАБУ может превратиться в механизм для "клепки" экспертиз, которые будут подстроены под нужды следователей.

"Если антикоррупционеры имеют претензии к уже существующим экспертным учреждениям, таким как КНИИСЭ, они должны открыто озвучивать их. Однако создание своей экспертной структуры лишь усиливает подозрения относительно упрощения работы и усиления контроля над процессом расследования", - отметил экс-нардеп.

Критики создания нового экспертного учреждения при НАБУ также обращают внимание на то, что международные эксперты ранее высказывали сомнения относительно объективности экспертиз, проведенных в рамках НАБУ. В частности, манипуляции с экспертизами уже неоднократно вызывали критику, как по делам "Роттердам+" и бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Мосийчук подытожил, что создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к значительному росту количества сомнительных экспертиз, что, в свою очередь, может превратить антикоррупционные расследования в заангажированные преследования, похожие на политические репрессии советских времен.

Контекст

Детективов НАБУ часто разоблачают на "рисовании" нужных им судебных экспертиз. В частности они заказывают их у своих знакомых, а НАПК закрывает на это глаза. А ненужные им экспертные заключения "сливают" и пытаются аннулировать, как было в деле экс-министра агрополитики Николая Сольского.

В общем, "рисование" экспертиз со стороны детективов часто приводит к оправдательным приговорам ВАКС. Как это произошло с делом оправданного экс-министра Владимира Омеляна и неоднократно закрытой "Роттердам+". Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций, идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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