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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 7636 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 23441 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 36174 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42751 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40970 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100736 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90000 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98510 просмотра

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Экс-начальника столичного СБУ Щеголева оставили под арестом

Экс-начальника столичного СБУ Щеголева оставили под арестом

Киев  •  УНН

 • 9220 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева оставил подозреваемого в преступлениях против активистов Евромайдана бывшего главу ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева под арестом, не удовлетворив ходатайство стороны обвинения об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Такое решение огласил председательствующий судья, передает УНН.

"Ходатайство стороны обвинения ... удовлетворить. Продолжить Щеголеву срок пребывания под стражей до 11 января 2018 года включительно без определения размера залога", - зачитал судья.

В то же время он отказал стороне защиты в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Добавим, бывшего начальника ГУ СБУ в Киеве и области А.Щеголева подозревают в организации и осуществлении в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года силового штурма протестующих на Майдане Независимости в столице путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в здании Федерации профсоюзов Украина. Его задержали 20 августа 2015 года и арестовали на следующий день.

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