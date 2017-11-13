Экс-начальника столичного СБУ Щеголева оставили под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева оставил подозреваемого в преступлениях против активистов Евромайдана бывшего главу ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева под арестом, не удовлетворив ходатайство стороны обвинения об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Такое решение огласил председательствующий судья, передает УНН.
"Ходатайство стороны обвинения ... удовлетворить. Продолжить Щеголеву срок пребывания под стражей до 11 января 2018 года включительно без определения размера залога", - зачитал судья.
В то же время он отказал стороне защиты в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Добавим, бывшего начальника ГУ СБУ в Киеве и области А.Щеголева подозревают в организации и осуществлении в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года силового штурма протестующих на Майдане Независимости в столице путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в здании Федерации профсоюзов Украина. Его задержали 20 августа 2015 года и арестовали на следующий день.