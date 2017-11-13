Экс-начальника столичного СБУ Щеголева оставили под арестом

"Ходатайство стороны обвинения ... удовлетворить. Продолжить Щеголеву срок пребывания под стражей до 11 января 2018 года включительно без определения размера залога", - зачитал судья.

В то же время он отказал стороне защиты в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Добавим, бывшего начальника ГУ СБУ в Киеве и области А.Щеголева подозревают в организации и осуществлении в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года силового штурма протестующих на Майдане Независимости в столице путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в здании Федерации профсоюзов Украина. Его задержали 20 августа 2015 года и арестовали на следующий день.