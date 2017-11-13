Екс-начальника столичного СБУ Щеголєва залишили під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва залишив підозрюваного у злочинах проти активістів Євромайдану колишнього голову ГУ СБУ у Києві та Київській області Олександра Щеголєва під арештом, не задовольнивши клопотання сторони обвинувачення про зміну йому запобіжного заходу на домашній арешт. Таке рішення оголосив головуючий суддя, передає УНН.
"Клопотання сторони обвинувачення... задовольнити. Продовжити Щеголєву термін перебування під вартою до 11 січня 2018 року включно без визначення розміру застави", - зачитав суддя.
Водночас він відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.
Додамо, колишнього начальника ГУ СБУ в Києві та області О.Щеголєва підозрюють в організації та здійсненні у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року силового штурму протестувальників на Майдані Незалежності у столиці шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у будівлі Федерації профспілок України. Його затримали 20 серпня 2015 року і арештували на наступний день.