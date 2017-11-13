Екс-начальника столичного СБУ Щеголєва залишили під арештом

"Клопотання сторони обвинувачення... задовольнити. Продовжити Щеголєву термін перебування під вартою до 11 січня 2018 року включно без визначення розміру застави", - зачитав суддя.

Водночас він відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.

Додамо, колишнього начальника ГУ СБУ в Києві та області О.Щеголєва підозрюють в організації та здійсненні у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року силового штурму протестувальників на Майдані Незалежності у столиці шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у будівлі Федерації профспілок України. Його затримали 20 серпня 2015 року і арештували на наступний день.