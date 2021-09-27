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Экс-глава Каталонии Пучдемон поддержал "односторонний путь" к независимости Каталонии

Экс-глава Каталонии Пучдемон поддержал "односторонний путь" к независимости Каталонии

Киев  •  УНН

 • 18222 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон поддержал односторонний путь достижения независимости региона, если власти Испании не согласятся согласовать проведение референдума о самоопределении автономии. Об этом сообщило агентство Europa Press, пишет УНН.

Детали

“Каждый, кто отказывается вести переговоры с Каталонией о праве на самоопределение, не имеет потом права отрицать право на односторонность”, — утверждал политик. При этом он заверил, что сторонники разрыва с Испанией хотели бы согласовать проведение референдума.

“Нам бы хотелось, чтобы было соглашение (с Мадридом)”, — добавил Пучдемон.

Пучдемон был задержан по запросу Испании 23 сентября по прибытии на остров Сардинию. Затем суд Италии постановил оставить его на свободе без каких-либо ограничений. Следующее судебное заседание запланировано на 4 октября.

Справка

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность.

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