Ексглава Каталонії Пучдемон підтримав "односторонній шлях" до незалежності Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Ексглава уряду Каталонії Карлес Пучдемон підтримав односторонній шлях досягнення незалежності регіону, якщо влада Іспанії не погодиться узгодити проведення референдуму про самовизначення автономії. Про це повідомило агентство Europa Press, пише УНН.
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“Кожен, хто відмовляється вести переговори з Каталонією про право на самовизначення, не має потім права заперечувати право на однобічність”, — стверджував політик. При цьому він запевнив, що прихильники розриву з Іспанією хотіли б узгодити проведення референдуму.
“Нам би хотілося, щоб була угода (з Мадридом)”, — додав Пучдемон.
Пучдемон був затриманий за запитом Іспанії 23 вересня по прибутті на острів Сардинію. Потім суд Італії постановив залишити його на волі без будь-яких обмежень. Наступне судове засідання заплановане на 4 жовтня.
Довідка
Пучдемон очолював уряд Каталонії в момент проведення там незаконного референдуму про незалежність 2017 року. Незабаром після цього він втік до Бельгії. Судова влада Іспанії домагається його видачі за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і розтраті. За підсумками виборів до Європарламенту 2019 року Пучдемон зміг отримати крісло депутата, при цьому влада піренейського королівства просили ЄП призупинити його депутатську недоторканність.