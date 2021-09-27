Ексглава Каталонії Пучдемон підтримав "односторонній шлях" до незалежності Каталонії

Деталі

“Кожен, хто відмовляється вести переговори з Каталонією про право на самовизначення, не має потім права заперечувати право на однобічність”, — стверджував політик. При цьому він запевнив, що прихильники розриву з Іспанією хотіли б узгодити проведення референдуму.

“Нам би хотілося, щоб була угода (з Мадридом)”, — додав Пучдемон.

Пучдемон був затриманий за запитом Іспанії 23 вересня по прибутті на острів Сардинію. Потім суд Італії постановив залишити його на волі без будь-яких обмежень. Наступне судове засідання заплановане на 4 жовтня.

Довідка

Пучдемон очолював уряд Каталонії в момент проведення там незаконного референдуму про незалежність 2017 року. Незабаром після цього він втік до Бельгії. Судова влада Іспанії домагається його видачі за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і розтраті. За підсумками виборів до Європарламенту 2019 року Пучдемон зміг отримати крісло депутата, при цьому влада піренейського королівства просили ЄП призупинити його депутатську недоторканність.