Экс-директор филиала "Укрзализныци" предстанет перед судом за премии на 1,6 млн гривен

В суд направлено дело в отношении бывшего директора и первого заместителя филиала "Укрзализныци", которого подозревают в растрате более 1,6 млн грн во время премирования работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве направили в суд уголовное производство по факту растраты более 1,6 млн грн должностным лицом филиала АО "Укрзализныця" - говорится в сообщении БЭБ.

Следствием установлено, что бывший директор и первый заместитель филиала АО "Укрзализныця", в нарушение требований законодательства, премировал отдельных работников филиала за выполнение работ, которые на самом деле ими не проводились. Это привело к неправомерной растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Сейчас обвинительный акт в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины в отношении бывших должностных лиц направлено в суд.

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