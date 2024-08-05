Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц АРМА, которых обвиняют в завладении 398 тысячами долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на НАБУ.

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В НБУ объяснили, что подделав судебное решение о якобы отмене ареста из средств, участники сделки незаконно перечислили их на банковский счет физического лица, не имевшего к деньгам никакого отношения. Затем эту сумму участники преступления распределили между собой.

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Среди обвиняемых:

бывшие врио председателя АРМА и его заместитель (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

экс начальник управления менеджмента активов АРМА (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

адвокат (Ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

адвокат (Ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины).

Материалы в отношении физического лица выделены в отдельное уголовное производство.

Расследование упомянутых фактов детективы НАБУ осуществляли с августа 2021 года после передачи дела от Государственного бюро расследований по подследственности. в июле 2021 года лиц разоблачили и задержали, а в июле 2022 следствие завершили - подытожили в НАБУ.

Напомним

НАБУ и САП разоблачили прокуроров офиса Генерального прокурора на получении взятки объемом 170 000 долларов США за вопрос закрытия уголовного дела,