НАБУ передало в суд обвинительный акт в отношении бывших руководителей АРМА за присвоение 398 тысяч долларов. Подозреваемых обвиняют в подделке судебного решения и незаконном перечислении средств.
Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц АРМА, которых обвиняют в завладении 398 тысячами долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на НАБУ.
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В НБУ объяснили, что подделав судебное решение о якобы отмене ареста из средств, участники сделки незаконно перечислили их на банковский счет физического лица, не имевшего к деньгам никакого отношения. Затем эту сумму участники преступления распределили между собой.
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Среди обвиняемых:
Материалы в отношении физического лица выделены в отдельное уголовное производство.
Расследование упомянутых фактов детективы НАБУ осуществляли с августа 2021 года после передачи дела от Государственного бюро расследований по подследственности. в июле 2021 года лиц разоблачили и задержали, а в июле 2022 следствие завершили
Напомним
НАБУ и САП разоблачили прокуроров офиса Генерального прокурора на получении взятки объемом 170 000 долларов США за вопрос закрытия уголовного дела,