Экономисты прогнозируют лишь умеренный рост экономики в ЕС: также есть геополитические риски

Несмотря на опережение заработными платами уровня инфляции, общий прогноз экономистов указывает на слабый рост, при сохранении рисков геополитической нестабильности. Об этом пишет The Financial Times, передает УНН.

Детали

Большинство респондентов, опрошенных FT указывают, что единый валютный блок уже находится в рецессии, которую обычно определяют на два квартала подряд, когда валовой внутренний продукт сокращается по сравнению с предыдущим кварталом.

Впрочем эксперты прогнозируют, что нынешнее сокращение будет неглубоким и кратковременным, с возвращением умеренно положительного роста в первом квартале 2024 года.

На следующий год ожидается слабый рост: экономика Еврозоны, как считают эксперты, может вырасти чуть более чем на 0,6%. При этом реальные доходы населения, как указывается, вырастут впервые за три года.

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Уровень потребительских цен: прогнозируют рост в среднем чуть более чем на 2,5 процента, а в 2025 году - чуть менее 2,1 процента.

Может продолжиться дальнейшее падение цен на жилье на 1,6 %, - на это указывает вялый рост и повышение ставок по ипотеке. Также есть опасения по поводу возможного кризиса в секторе коммерческой недвижимости.

Уровень безработицы вырастет с 6,5 до 6,9 % к концу 2023 года, говорят экономисты, опрошенные FT.

Что касается энергетического сектора - все еще есть опасения по поводу возможного шока в сфере энергоснабжения - и это несмотря на то, что Европа вроде бы готова к этому благодаря полным запасам природного газа и снижению цен на нефть.

Как отметила Кэтрин Нейс, главный европейский экономист PGIM Fixed Income: "Европа остается ограниченной в поставках энергии, поэтому любые беспокойства относительно поставки энергии могут привести к резкому росту цен".

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Среди других факторов влияния: несколько экономистов заявили FT, что потенциальное избрание Дональда Трампа президентом США во второй раз, а также вероятность худшего результата Украины в обороне против российской агрессии являются именно теми рисками, которые способны втянуть Еврозону в период еще более слабого роста.

Если США покинут Украину и будут угрожать ЕС торговой войной, Европа и мир пострадают больше, чем США - сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg.

С точки зрения Махмуда Прадхана, главы отдела глобальной макроэкономики в Amundi Asset Management, самый большой риск для еврозоны заключается в "длительной ограничительной позиции монетарной политики".

Дополнение

Важно отметить, что прошлогодние прогнозы экономистов оказались слишком пессимистичными: еврозона показала лучшие результаты, чем ожидалось, благодаря быстрому отказу от зависимости от импорта российского газа.

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