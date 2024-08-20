Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Комментируя предложение Минсоцполитики отойти от прожиточного минимум и ввести специальную социальную выплату, экономист Олег Пендзин заявил, что это можно будет сделать только при условии, что максимально будет сведен к нулю теневой сектор экономики Украины. Об этом журналисту УНН отметил Пендзин.

Минсоцполитики не предлагает отменить прожиточный минимум. Минсоцполитики предлагает оторвать прожиточный минимум, который стоит в государственном бюджете и из которого формируют 150 других показателей социальных выплат, его от тех показателей, кроме тех, которые касаются единого дохода гражданина в течение месяца. То есть прожиточный минимум в любом случае останется при определении социальных платежей, которые обеспечивают выживание человека. То есть, этот вопрос является единственно возможным. Собственно для этого существует термин прожиточный минимум - объяснил Пендзин.

Он отметил, что сегодня фактический прожиточный минимум с учетом налогообложения составляет более 8 тыс. грн, в бюджете заложено чуть более 3 тыс. грн.

"Почему стал вопрос его усовершенствования? Потому что в июне этого года впервые с начала активной фазы боевых действий Министерство социальной политики посчитало фактический прожиточный минимум исходя из методики которая есть и фактических цен, которые сформировались на июнь. Так, вот сегодня фактический прожиточный минимум с учетом налогообложения составляет более 8 тыс. грн. Тот что заложен в государственный бюджет, тот по которому на сегодняшний момент начисляются все платежи чуть больше 3 тыс. Поэтому мы понимаем, что сегодняшний прожиточный минимум, который стоит в бюджете не соответствует реалиям", - сказал Пендзин.

Экономист также объяснил, почему нужно оторвать прожиточный минимум от других платежей бюджета, который начисляется, кроме тех, что формируют единый доход человека в течение месяца.

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"Потому что прожиточный минимум, например используется при определении заработной платы члена Национальной комиссии, или судей, или он используется при определении судебных сборов. Собственно от тех вещей прожиточный минимум надо отодвинуть. Как раз при расчете цифр необходимых для уплаты заработных плат, для цифр необходимых для определения судебных сборов будет специальная социальная выплата используется", - сказал Пендзин.

Экономист отметил, что термин "прожиточный минимум" в любом случае должен существовать в отношении тех, кто имеет единственный доход, кто получает социальную помощь и для них - это единственный доход в течение месяца.

Вы не можете социальную выплату заменить прожиточным минимумом для тех, для кого, например пособие по инвалидности является единственным доходом. Потому что вы таким образом обрекаете человека на смерть фактически - подчеркнул Пендзин.

Он напомнил, что в 2019 году было посчитано, что если вывести прожиточный минимум на реальный, то нужно дополнительно искать полтриллиона гривен в государственном бюджете.

"Еще до войны считали, в 2019 году, что если вывести прожиточный минимум на реальный, то нужно дополнительно искать полтриллиона денег в государственном бюджете. Это сделать невозможно, поэтому нужно отдельно вывести единую социальную выплату и отдельно вывести прожиточный минимум", - сказал экономист.

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Комментируя предложение Минсоцполитики по замене прожиточного минимума специальной социальной выплатой Пендзин отметил, что здесь речь идет о способности этого институционального органа реализовать эту идею.

На сколько там на сегодня есть квалифицированные люди, которые готовы взять на себя ответственность в формировании этой единой социальной выплаты, на сколько будет разработан механизм счета членов семьи, доходов членов семьи. Мы должны понимать, что это можно сделать, когда все есть на "свету". А когда вы, например, сдаете какую-то жилую площадь в аренду и это нигде не отображается, но это ваш доход, который добавляется к тому доходу, который вы имеете. То есть для государства вы как потребитель, вы как реципиент социальной помощи не имеете больше никаких средств, но в реальной действительности - это есть. То есть - это все можно сделать только при одном условии - если на сегодня максимально сведен к нулю теневой сектор экономики - отметил Пендзин.

По его словам, пока есть теневой сектор экономики - эти вещи вряд ли можно будет посчитать.

"Пока есть теневой сектор экономики в том объеме в ком он есть на сегодня, а это 40% от общей экономики Украины - эти вещи вряд ли можно будет посчитать, потому что у нас на сегодня огромные ареалы человеческого заработка вообще выведены из-под контроля государства и не облагаются налогами, и не исследуются", - сказал экономист.

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Контекст

Министр труда и социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что в Украине запланирована замена прожиточного минимума специальной социальной выплатой, что, предполагается, окажет положительное влияние на социальную систему и экономику страны.

По словам министра социальной политики, новая базовая выплата будет предоставляться в таких случаях:

- для ухода в случае потери трудоспособности;

- для финансовой поддержки лиц, столкнувшихся с бедностью.

Также выплата будет определяться индивидуально, в частности, будет зависеть от состава семьи.