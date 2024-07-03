Из-за чрезмерного количества обязательств по социальным выплатам и неспособности подтвердить их финансовым ресурсом, Минсоц пересмотрит "философию" соцвыплат. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, в рамках Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

"Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств, по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом. И этот дисбаланс влечет за собой огромное количество судов, которые не могут быть выполненными с точки зрения возможности экономики, покрывать такие расходы", - говорит Жолнович.

По ее словам, социальный бюджет Украины, находится на втором месте после оборонного.

Это огромные средства, которые нужно оптимизировать, в рамках роста людей, которые на грани бедности и других уязвимых групп. Мы не можем увеличивать такой ресурс на социальные расходы, мы должны его оптимизировать и сделать максимально адресным. Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата имела четкую цель - выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым - отмечает Жолнович.

По ее словам, они уже подготовили законопроект о базовой социальной помощи, которая объединит количество дифференцированных выплат.

Напомним

Правительство благодаря закону о поддержке Украины от США сможет в этом году профинансировать все социальные расходы.