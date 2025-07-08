Экономическая убыточность помноженная на профессиональную неэффективность детективов – эксперт назвал причины, по которым должно быть расформировано НАБУ

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
15:56 • 11 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
13:22 • 26694 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
12:25 • 28705 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
11:24 • 34468 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
10:13 • 44180 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
10:12 • 49774 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
8 июля, 09:37 • 42297 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
8 июля, 09:02 • 41560 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 83098 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 115387 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+32°
1м/с
44%
744мм
Популярные новости
Число пострадавших в ДТП с автобусом "Киев-Днепр" возросло до 338 июля, 06:01 • 48518 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать8 июля, 07:20 • 81540 просмотра
В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР8 июля, 09:41 • 29860 просмотра
Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова11:00 • 6785 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 14020 просмотра
публикации
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
15:56 • 20 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 14615 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
13:22 • 26727 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 177284 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 163873 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эммануэль Макрон
Карл III
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 146140 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 334087 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 171222 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 286125 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 306691 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Хранитель
Вашингтон Пост
Signal

Экономическая убыточность помноженная на профессиональную неэффективность детективов – эксперт назвал причины, по которым должно быть расформировано НАБУ

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Политический эксперт Олег Постернак предлагает расформировать НАБУ из-за низкой экономической эффективности, малой производительности детективов и коррупционных скандалов. За 10 лет существования Бюро расходы на него составили более 10 млрд грн, тогда как сумма взысканий по решениям судов составляет около 800 млн грн.

Экономическая убыточность помноженная на профессиональную неэффективность детективов – эксперт назвал причины, по которым должно быть расформировано НАБУ

НАБУ должно быть расформировано из-за больших затрат на свою деятельность при крайне низкой эффективности, провалах в работе, затянутых расследованиях, махинациях с экспертизами и системных коррупционных скандалах детективов. Такое мнение высказал политический эксперт Олег Постернак, передает УНН.

"Большие расходы при низкой отдаче помноженные на профессиональную неэффективность детективов, вместе с безынициативностью, сомнительными экспертизами и коррупционными скандалами работников. Все это – сегодняшнее НАБУ. И оно нуждается в радикальных мерах. Первый шаг – расформировать Бюро и создать новую антикоррупционную систему работы. Иначе дела не будет", – подчеркнул Постернак.

Он объяснил на фактах, почему НАБУ следует расформировать. Во-первых, из-за низкой экономической эффективности.

"За 10 лет существования Бюро государство потратило на него более 10 млрд грн. В то время, как общая сумма взысканий по решениям судов по делам, которые вело НАБУ в 2015–2025 гг., составляет +/-800 млн грн. То есть на каждую 1 гривну, возвращенную в бюджет страны, НАБУ потратило… 12(!) гривен! Впечатляющая "эффективность", – возмутился эксперт.

Во-вторых, он отметил низкую производительность детективов.

"В течение прошлого года НАБУ начало 669 уголовных производств, что составляет 2–3 производства на 1 детектива. Для сравнения – один следователь ГБР одновременно расследует от 300 до 1000. Вместе с тем, только 30% подозреваемых по делам, которые ведут детективы НАБУ, являются представителями власти или должностными лицами. Поэтому Transparency International Ukraine в отчете за 10 лет работы Бюро настоятельно советует оптимизировать использование ресурсов: сосредоточить внимание на делах топ-коррупции и касающихся системной коррупции", – говорится в посте эксперта.

Кроме того, НАБУ безынициативно и затягивает расследования, сообщил Постернак.

"Большинство дел по тому мизеру, которое расследует Бюро, инициированы не им – как правило, их передают из других органов (ГБР, Нацполиции и т.п.). И вообще, 77% всех коррупционных преступлений в государстве расследует Национальная полиция. Детективы НАБУ славятся громкими разоблачениями чиновников, однако для того, чтобы довести свое "разоблачение" до приговора, часто им не хватает и десяти лет", – подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на сомнительные экспертизы, из-за которых развалились громкие дела, в частности "Ротердам+" или Омеляна.

"Речь идет, например, о "Международной экспертно-правовой группе", у которой заказывали экспертизу рыночной стоимости земельных участков. Однако КВЭДы, по которым она зарегистрирована, не предусматривают проведение такой экспертизы. Даже астрологическую и спиритическую деятельность (и это не шутка!) – предусматривают, а вот экспертизу стоимости земли – нет", – сообщил он.

Также он напомнил, что вся деятельность НАБУ сопровождается постоянными скандалами, участниками которых являются детективы. Речь идет о подозрительных сделках с элитными квартирами, которые записываются-перезаписываются на родственников и декларируются с заниженной ценой, вип авто со столь же заниженной ценой, махинации с криптой, отмазывание родственников от тюрьмы и сокрытие их российского гражданства, системная коррупция.

Таким образом, по его мнению, расформирование НАБУ – возможность сэкономить средства для армии.

"Украина постоянно нуждается в деньгах для финансирования армии. Чтобы их стало больше, мы можем либо сократить какие-либо расходы, либо повысить налоги. Понятно, что никто из нас не желает увеличения налогов, особенно в это непростое время. Остается сокращение расходов – за счет неэффективных структур, которые сегодня сжирают бюджетные миллиарды. И первый претендент на это – НАБУ, неэффективность работы которого уже очевидна даже международным экспертам", – резюмировал Постернак.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Национальная полиция Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9