Экономическая убыточность помноженная на профессиональную неэффективность детективов – эксперт назвал причины, по которым должно быть расформировано НАБУ
Киев • УНН
Политический эксперт Олег Постернак предлагает расформировать НАБУ из-за низкой экономической эффективности, малой производительности детективов и коррупционных скандалов. За 10 лет существования Бюро расходы на него составили более 10 млрд грн, тогда как сумма взысканий по решениям судов составляет около 800 млн грн.
НАБУ должно быть расформировано из-за больших затрат на свою деятельность при крайне низкой эффективности, провалах в работе, затянутых расследованиях, махинациях с экспертизами и системных коррупционных скандалах детективов. Такое мнение высказал политический эксперт Олег Постернак, передает УНН.
"Большие расходы при низкой отдаче помноженные на профессиональную неэффективность детективов, вместе с безынициативностью, сомнительными экспертизами и коррупционными скандалами работников. Все это – сегодняшнее НАБУ. И оно нуждается в радикальных мерах. Первый шаг – расформировать Бюро и создать новую антикоррупционную систему работы. Иначе дела не будет", – подчеркнул Постернак.
Он объяснил на фактах, почему НАБУ следует расформировать. Во-первых, из-за низкой экономической эффективности.
"За 10 лет существования Бюро государство потратило на него более 10 млрд грн. В то время, как общая сумма взысканий по решениям судов по делам, которые вело НАБУ в 2015–2025 гг., составляет +/-800 млн грн. То есть на каждую 1 гривну, возвращенную в бюджет страны, НАБУ потратило… 12(!) гривен! Впечатляющая "эффективность", – возмутился эксперт.
Во-вторых, он отметил низкую производительность детективов.
"В течение прошлого года НАБУ начало 669 уголовных производств, что составляет 2–3 производства на 1 детектива. Для сравнения – один следователь ГБР одновременно расследует от 300 до 1000. Вместе с тем, только 30% подозреваемых по делам, которые ведут детективы НАБУ, являются представителями власти или должностными лицами. Поэтому Transparency International Ukraine в отчете за 10 лет работы Бюро настоятельно советует оптимизировать использование ресурсов: сосредоточить внимание на делах топ-коррупции и касающихся системной коррупции", – говорится в посте эксперта.
Кроме того, НАБУ безынициативно и затягивает расследования, сообщил Постернак.
"Большинство дел по тому мизеру, которое расследует Бюро, инициированы не им – как правило, их передают из других органов (ГБР, Нацполиции и т.п.). И вообще, 77% всех коррупционных преступлений в государстве расследует Национальная полиция. Детективы НАБУ славятся громкими разоблачениями чиновников, однако для того, чтобы довести свое "разоблачение" до приговора, часто им не хватает и десяти лет", – подчеркнул он.
Эксперт обратил внимание на сомнительные экспертизы, из-за которых развалились громкие дела, в частности "Ротердам+" или Омеляна.
"Речь идет, например, о "Международной экспертно-правовой группе", у которой заказывали экспертизу рыночной стоимости земельных участков. Однако КВЭДы, по которым она зарегистрирована, не предусматривают проведение такой экспертизы. Даже астрологическую и спиритическую деятельность (и это не шутка!) – предусматривают, а вот экспертизу стоимости земли – нет", – сообщил он.
Также он напомнил, что вся деятельность НАБУ сопровождается постоянными скандалами, участниками которых являются детективы. Речь идет о подозрительных сделках с элитными квартирами, которые записываются-перезаписываются на родственников и декларируются с заниженной ценой, вип авто со столь же заниженной ценой, махинации с криптой, отмазывание родственников от тюрьмы и сокрытие их российского гражданства, системная коррупция.
Таким образом, по его мнению, расформирование НАБУ – возможность сэкономить средства для армии.
"Украина постоянно нуждается в деньгах для финансирования армии. Чтобы их стало больше, мы можем либо сократить какие-либо расходы, либо повысить налоги. Понятно, что никто из нас не желает увеличения налогов, особенно в это непростое время. Остается сокращение расходов – за счет неэффективных структур, которые сегодня сжирают бюджетные миллиарды. И первый претендент на это – НАБУ, неэффективность работы которого уже очевидна даже международным экспертам", – резюмировал Постернак.