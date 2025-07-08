Економічна збитковість помножена на професійну неефективність детективів – експерт назвав причини, через які має бути розформоване НАБУ

НАБУ має бути розформоване через великі витрати на свою діяльність за вкрай низької ефективності, провали в роботі, затягнуті розслідування, махінації з експертизами та системні корупційні скандали детективів. Таку думку висловив політичний експерт Олег Постернак, передає УНН.

"Великі видатки за низької віддачі помножені на професійну неефективність детективів, разом з безініціативністю, сумнівними експертизами та корупційними скандалами працівників. Все це – сьогоднішнє НАБУ. І йому потрібні радикальні заходи. Перший крок – розформувати Бюро та створити нову антикорупційну систему роботи. Інакше діла не буде", – наголосив Постернак.

Він пояснив на фактах, чому НАБУ слід розформувати. По-перше, через низьку економічну ефективність.

"За 10 років існування Бюро держава витратила на нього понад 10 млрд грн. Тоді як загальна сума стягнень за рішеннями судів у справах, які вело НАБУ у 2015–2025 рр., становить +/-800 млн грн. Тобто на кожну 1 гривню, повернуту в бюджет країни, НАБУ витратило… 12 (!) гривень! Вражаюча "ефективність", – обурився експерт.

По-друге, він наголосив на низькій продуктивності детективів.

"Протягом минулого року НАБУ розпочало 669 кримінальних проваджень, що становить 2-3 провадження на 1 детектива. Для порівняння – один слідчий ДБР одночасно розслідує від 300 до 1000. Разом з тим, лише 30% підозрюваних у справах, які ведуть детективи НАБУ, є представниками влади чи службовими особами. Тому Transparency International Ukraine у звіті за 10 років роботи Бюро наполегливо радить оптимізувати використання ресурсів: зосередити увагу на справах топкорупції і тих, що стосуються системної корупції", – йдеться у дописі експерта.

Окрім того, НАБУ безініціативне та затягує розслідування, повідомив Постернак.

"Більшість справ з того мізеру, яке розслідує Бюро, ініційовані не ним – як правило, їх передають з інших органів (ДБР, Нацполіції тощо). Та й взагалі, 77% всіх корупційних злочинів у державі розслідує Національна поліція. Детективи НАБУ славляться гучними викриттями високопосадовців, однак для того, щоб довести своє "викриття" до вироку, часто-густо їм не вистачає і десяти років", – наголосив він.

Експерт звернув увагу на сумнівні експертизи, через які розвалилися гучні справи, зокрема "Ротердам+" або ж Омеляна.

"Йдеться, наприклад, про "Міжнародну експертно-правову групу", в якої замовляли експертизу ринкової вартості земельних ділянок. Проте КВЕДи, за якими вона зареєстрована, не передбачаються проведення такої експертизи. Навіть астрологічну і спіритичну діяльність (і це не жарт!) – передбачають, а от експертизу вартості землі – ні", – повідомив він.

Також він нагадав, що вся діяльність НАБУ супроводжується постійними скандалами, учасниками яких є детективи. Йдеться про підозрілі угоди з елітними квартирами, які записуються-перезаписуються на родичів та декларуються із заниженою ціною, віп авто з так само заниженою ціною, махінації з криптою, відмазування родичів від тюрми та приховування їхнього російського громадянства, системна корупція.

Таким чином, на його думку, розформування НАБУ – це можливість зекономити кошти для армії.

"Україна постійно потребує грошей для фінансування армії. Щоб їх стало більше, ми можемо або скоротити якісь видатки, або підвищити податки. Зрозуміло, що ніхто з нас не хоче збільшення податків, особливо у цей непростий час. Залишається скорочення видатків – за рахунок неефективних структур, які сьогодні зжирають бюджетні мільярди. І перший претендент на це – НАБУ, неефективність роботи якого вже є очевидною навіть міжнародним експертам", – підсумував Постернак.