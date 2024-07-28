российские ракеты типа «Калибр» вызывает некоторые вопросы, ведь сбитие этих ракет доходит до 100%. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Плетенчук говорит, что в Черном море сейчас находится носитель крылатых ракет, а именно подводная лодка, которая считается снаряженной. Она может иметь от 4 ракет на борту, поэтому тревогу игнорировать не нужно.

Хотя сама эффективность этого оружия (ракеты типа «Калибр» - ред.) вызывает некоторые вопросы. ВСУ уже изучили это оружие, имеем успешные способы противодействия. Например, когда враг применяет их как отдельный вид вооружения, иногда показатель сбивания этих ракет доходит до 100%. Поэтому обычно враг использует в комбинированных атаках, чтобы нагрузить ПВО. Технические характеристики, которые враг заявлял до начала применения этих ракет, отличается от реальных - пояснил он.

Напомним,

В Черном море по состоянию на 6:00 субботы, 27 июля, находится один российский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр», общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.