EasyPay отключил функцию "возврата денег" для абонентов Vodafone и Life: мошенники начали выводить деньги за "Зимнюю еПоддержку"
Киев • УНН
EasyPay отключил функцию возврата средств для абонентов Vodafone и Life из-за махинаций с программой "Зимняя еПоддержка". Мошенники пополняли мобильные счета за государственные средства, а затем снимали их наличными.
Сервис EasyPay отключил функцию "возврата средств" для абонентов операторов Vodafone и Life из-за того, что люди начали пополнять личный счет за средства "Зимней еПоддержки", а затем выводить их наличными. Об этом сообщил генеральный директор EasyPay Алексей Авраменко, передает УНН.
Детали
"К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию "возврата денег" для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особенно умные" украинцы, которые решили таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", - написал Авраменко.
Нардеп Ярослав Железняк рассказал, как мошенники выводят средства: получают средства, пополняют мобильный телефон, затем снимают средства с телефона наличными.
"Спасибо, уважаемые представители власти, особенно Минэкономики, за то, что позволили так классно использовать государственные деньги. Это особенно "круто" сочетается с заявлением, что денег на ведение войны без помощи США нам хватит только на полгода", - добавил Железняк.
Напомним
Начаты выплаты по 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Подать заявку можно через "Действие", банки-партнеры или "Укрпочту", средства разрешено тратить на лекарства, коммунальные услуги, образование и помощь ВСУ.