Э.Сноуден назвал "удивительными" обвинения комитета Конгресса США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг обвинения комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Заявление, что я "подделывал оценки эффективности работы"? Это удивительное заявление, учитывая, что я сообщил об уязвимости для хакеров системы ежегодной оценки результатов работы персонала ЦРУ", - сообщил Э.Сноуден.
Он подчеркнул, что доклад конгрессменов "бесхитростно искажен" и опроверг некоторые его пункты.
Как сообщал УНН, комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке назвал Э.Сноудена преступником. Конгрессмены обвинили его также в "нанесении колоссального ущерба национальной безопасности" страны.
Напомним, сенатор от Вермонта Берни Сандерс призвал помиловать Э.Сноудена. Как отметил сенатор, информация, которую рассекретил Э.Сноуден, позволила Конгрессу и американскому народу понять степень злоупотребления АНБ своими полномочиями и увидеть нарушения "конституционных прав (американцев)".
Справка: Эдвард Джозеф Сноуден - американский программист, системный администратор, бывший работник ЦРУ и АНБ США. В июне 2013 года передал информацию о секретной шпионской программе PRISM американским и британским газетам, что привело к громкому скандалу в США.