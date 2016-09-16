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Э.Сноуден назвал "удивительными" обвинения комитета Конгресса США

Э.Сноуден назвал "удивительными" обвинения комитета Конгресса США

Киев • УНН

 • 5739 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг обвинения комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Заявление, что я "подделывал оценки эффективности работы"? Это удивительное заявление, учитывая, что я сообщил об уязвимости для хакеров системы ежегодной оценки результатов работы персонала ЦРУ", - сообщил Э.Сноуден.

Он подчеркнул, что доклад конгрессменов "бесхитростно искажен" и опроверг некоторые его пункты.

Как сообщал УНН, комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке назвал Э.Сноудена преступником. Конгрессмены обвинили его также в "нанесении колоссального ущерба национальной безопасности" страны.

Напомним, сенатор от Вермонта Берни Сандерс призвал помиловать Э.Сноудена. Как отметил сенатор, информация, которую рассекретил Э.Сноуден, позволила Конгрессу и американскому народу понять степень злоупотребления АНБ своими полномочиями и увидеть нарушения "конституционных прав (американцев)".

Справка: Эдвард Джозеф Сноуден - американский программист, системный администратор, бывший работник ЦРУ и АНБ США. В июне 2013 года передал информацию о секретной шпионской программе PRISM американским и британским газетам, что привело к громкому скандалу в США.

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