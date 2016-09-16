Е.Сноуден назвав "дивовижними" звинувачення комітету Конгресу США

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 2096 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 11414 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32457 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61749 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75814 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144891 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206542 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193363 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213038 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197396 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 8654 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 7744 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 9550 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4272 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 9282 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 11421 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488982 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323189 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385066 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126500 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185948 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128551 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163135 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186360 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Е.Сноуден назвав "дивовижними" звинувачення комітету Конгресу США

Е.Сноуден назвав "дивовижними" звинувачення комітету Конгресу США

Київ • УНН

 • 5739 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Екс-співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден спростував звинувачення комітету Палати представників Конгресу США з розвідки. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Заява, що я „підробляв оцінки ефективності роботи“? Це дивовижна заява, враховуючи, що я повідомив про уразливість для хакерів системи щорічної оцінки результатів роботи персоналу ЦРУ”, — повідомив Е.Сноуден.

Він підкреслив, що доповідь конгресменів “нехитро спотворена” і спростував деякі її пункти.

Як передавав УНН, комітет Палати представників Конгресу США з розвідки назвав Е.Сноудена злочинцем. Конгресмени звинуватили його також в “нанесенні колосального збитку національної безпеки” країни.

Нагадаємо, сенатор від Вермонта Берні Сандерс закликав помилувати Е.Сноудена. Як зазначив сенатор, інформація, яку розсекретив Е.Сноуден, дозволила Конгресу і американському народу зрозуміти ступінь зловживання АНБ своїми повноваженнями і побачити порушення “конституційних прав (американців)”.

Довідка УНН: Едвард Джозеф Сноуден — американський програміст, системний адміністратор, колишній працівник ЦРУ та АНБ США. У червні 2013 року передав інформацію про секретну шпигунську програму PRISM американським та британським газетам, що призвело до гучного скандалу у США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29