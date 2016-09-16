Е.Сноуден назвав "дивовижними" звинувачення комітету Конгресу США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Екс-співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден спростував звинувачення комітету Палати представників Конгресу США з розвідки. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Заява, що я „підробляв оцінки ефективності роботи“? Це дивовижна заява, враховуючи, що я повідомив про уразливість для хакерів системи щорічної оцінки результатів роботи персоналу ЦРУ”, — повідомив Е.Сноуден.
Він підкреслив, що доповідь конгресменів “нехитро спотворена” і спростував деякі її пункти.
Як передавав УНН, комітет Палати представників Конгресу США з розвідки назвав Е.Сноудена злочинцем. Конгресмени звинуватили його також в “нанесенні колосального збитку національної безпеки” країни.
Нагадаємо, сенатор від Вермонта Берні Сандерс закликав помилувати Е.Сноудена. Як зазначив сенатор, інформація, яку розсекретив Е.Сноуден, дозволила Конгресу і американському народу зрозуміти ступінь зловживання АНБ своїми повноваженнями і побачити порушення “конституційних прав (американців)”.
Довідка УНН: Едвард Джозеф Сноуден — американський програміст, системний адміністратор, колишній працівник ЦРУ та АНБ США. У червні 2013 року передав інформацію про секретну шпигунську програму PRISM американським та британським газетам, що призвело до гучного скандалу у США.