Е-больничные: в Минздраве рассказали, как будет работать система защиты данных пациентов

КИЕВ. 1 октября. УНН. С сегодняшнего дня оформления всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения. Несмотря на это, ни одна информация, которая касается конфиденциальных медицинских данных, в том числе установленных диагнозов, не передается в Электронный реестр листков нетрудоспособности. Об этом в комментарии журналистам заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет УНН.