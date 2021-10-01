Е-больничные: в Минздраве рассказали, как будет работать система защиты данных пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. С сегодняшнего дня оформления всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения. Несмотря на это, ни одна информация, которая касается конфиденциальных медицинских данных, в том числе установленных диагнозов, не передается в Электронный реестр листков нетрудоспособности. Об этом в комментарии журналистам заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет УНН.
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“Хочу акцентировать внимание на том, что мы позаботились о защите персональных данных пациентов. Поэтому в Электронный реестр листков нетрудоспособности не передается никакая информация о чувствительных медицинских данных, в частности относительно установленных диагнозов”, — подчеркнул он.
Детали
Министр отметил, что во избежание ошибок при оформлении е больничных пациенту рекомендуется:
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- подробно проверять данные, который врач вносит в медицинское заключение;
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- убедиться, что получено СМС сообщение с номером этого вывода, который указан в электронной системе здравоохранения;
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- получить СМС от Пенсионного фонда с номером электронного листа нетрудоспособности;
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- проинформировать работодателя любым удобным способом, о пребывании на больничном;
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- в случае изменения каких-либо персональных данных необходимо заблаговременно проинформировать об этом работодателя и своего лечащего врача;
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- проинформировать врача в начале болезни о уже открытых больничных листах;
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- в случае обнаружения ошибки в созданном медицинском заключении, необходимо обратиться к врачу, который его создавал. Врач, в свою очередь, в течение 7 дней может внести изменения.
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В то же время, при оформлении е-больничных врачам важно обращать внимание на то, что электронные больничные не выдаются в 4 случаях:
Также с сегодняшнего дня будут формироваться медицинские заключения с категорией “Беременность и роды” и для пациентов с диагнозами по особо чувствительных нозологий: ВИЧ/СПИД и расстройства психики.
Добавим
Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, по состоянию на 27 сентября 137 тысяч медицинских работников прошли онлайн обучение, 2,9 тыс. медучреждений уже оформляют электронной больничные, с начала работы системы созданы почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности.