Е-лікарняні: у МОЗ розповіли, як працюватиме система захисту даних пацієнтів

Цитата

“Хочу закцентувати увагу на тому, що ми подбали про захист персональних даних пацієнтів. Тому до Електронного реєстру листків непрацездатності не передається жодна інформація щодо чутливих медичних даних, зокрема щодо встановлених діагнозів”, — наголосив він.

Деталі

Міністр зазначив, що з метою недопущення помилок при оформленні е-лікарняних пацієнту рекомендовано:



детально перевіряти дані, які лікар вносить у медичний висновок;



впевнитися, що отримано СМС повідомлення з номером цього висновку, який вказаний в електронній системі охорони здоров’я;



отримати СМС повідомлення від Пенсійного фонду з номером електронного листка непрацездатності;



поінформувати роботодавця будь-яким зручним способом, про перебування на лікарняному;



у разі зміни будь-яких персональних даних необхідно, завчасно проінформувати про це роботодавця та свого лікуючого лікаря;



поінформувати лікаря на початку хвороби про уже відкриті лікарняні листки;



у разі виявлення помилки у створеному медичному висновку, необхідно звернутися до лікаря, який його створював. Лікар, своєю чергою, протягом 7 днів може внести зміни.



В той же час, при оформленні е-лікарняних лікарям важливо звертати увагу на те, що електронні лікарняні не видаються у 4 випадках:

продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані до 1 жовтня;

спливу строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність; у такому випадку рішення про видачу лікарняного приймає ЛКК, а за її відсутності керівник закладу;

застрахованій особі протягом двох місяців з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження дитини — на підставі цього свідоцтва та рішення суду про усиновлення дитини; для незастрахованої особи в таких випадках видається довідка за формою 147/о;

виникнення технічних проблем (помилок) щодо передачі даних між ЕРЛН та ЕСОЗ, які призводять до неможливості формування електронного листка непрацездатності більше ніж протягом семи днів з дати створення медичного висновку — до усунення таких проблем (помилок).

Також від сьогодні формуватимуться медичні висновки з категорією “Вагітність та пологи” та для пацієнтів з діагнозами з особливо чутливих нозологій: ВІЛ/СНІД та розлади психіки.

Додамо

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький, станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні, з початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність.