Е-лікарняні: у МОЗ розповіли, як працюватиме система захисту даних пацієнтів

ukru
19:38 • 78239 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102437 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162628 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145743 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147578 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159115 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176694 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149975 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159150 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176002 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154311 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125959 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120097 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 137974 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96361 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162628 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154311 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252219 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248513 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54616 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64644 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62858 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98787 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109767 перегляди
Актуальне
Е-лікарняні: у МОЗ розповіли, як працюватиме система захисту даних пацієнтів

Е-лікарняні: у МОЗ розповіли, як працюватиме система захисту даних пацієнтів

Київ • УНН

 • 23601 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Відсьогодні оформлення усіх лікарняних буде відбуватись винятково з внесенням даних до електронної системи охорони здоров’я. Не дивлячись на це, жодна інформація, яка стосується конфіденційних медичних даних, зокрема встановлених діагнозів, не передається до Електронного реєстру листків непрацездатності. Про це у коментарі журналістам заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише УНН.

Цитата

“Хочу закцентувати увагу на тому, що ми подбали про захист персональних даних пацієнтів. Тому до Електронного реєстру листків непрацездатності не передається жодна інформація щодо чутливих медичних даних, зокрема щодо встановлених діагнозів”, — наголосив він.

Деталі

Міністр зазначив, що з метою недопущення помилок при оформленні е-лікарняних пацієнту рекомендовано:

  • детально перевіряти дані, які лікар вносить у медичний висновок;
  • впевнитися, що отримано СМС повідомлення з номером цього висновку, який вказаний в електронній системі охорони здоров’я;
  • отримати СМС повідомлення від Пенсійного фонду з номером електронного листка непрацездатності;
  • поінформувати роботодавця будь-яким зручним способом, про перебування на лікарняному;
  • у разі зміни будь-яких персональних даних необхідно, завчасно проінформувати про це роботодавця та свого лікуючого лікаря;
  • поінформувати лікаря на початку хвороби про уже відкриті лікарняні листки;
  • у разі виявлення помилки у створеному медичному висновку, необхідно звернутися до лікаря, який його створював. Лікар, своєю чергою, протягом 7 днів може внести зміни.

В той же час, при оформленні е-лікарняних лікарям важливо звертати увагу на те, що електронні лікарняні не видаються у 4 випадках:

  • продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані до 1 жовтня;
  • спливу строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність; у такому випадку рішення про видачу лікарняного приймає ЛКК, а за її відсутності керівник закладу;
  • застрахованій особі протягом двох місяців з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження дитини — на підставі цього свідоцтва та рішення суду про усиновлення дитини; для незастрахованої особи в таких випадках видається довідка за формою 147/о;
  • виникнення технічних проблем (помилок) щодо передачі даних між ЕРЛН та ЕСОЗ, які призводять до неможливості формування електронного листка непрацездатності більше ніж протягом семи днів з дати створення медичного висновку — до усунення таких проблем (помилок).

    • Також від сьогодні формуватимуться медичні висновки з категорією “Вагітність та пологи” та для пацієнтів з діагнозами з особливо чутливих нозологій: ВІЛ/СНІД та розлади психіки.

    Додамо

    Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький, станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні, з початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Суспільство

    Звернутися з питань розміщення реклами