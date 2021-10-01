Е-лікарняні: у МОЗ розповіли, як працюватиме система захисту даних пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Відсьогодні оформлення усіх лікарняних буде відбуватись винятково з внесенням даних до електронної системи охорони здоров’я. Не дивлячись на це, жодна інформація, яка стосується конфіденційних медичних даних, зокрема встановлених діагнозів, не передається до Електронного реєстру листків непрацездатності. Про це у коментарі журналістам заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише УНН.
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“Хочу закцентувати увагу на тому, що ми подбали про захист персональних даних пацієнтів. Тому до Електронного реєстру листків непрацездатності не передається жодна інформація щодо чутливих медичних даних, зокрема щодо встановлених діагнозів”, — наголосив він.
Деталі
Міністр зазначив, що з метою недопущення помилок при оформленні е-лікарняних пацієнту рекомендовано:
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- детально перевіряти дані, які лікар вносить у медичний висновок;
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- впевнитися, що отримано СМС повідомлення з номером цього висновку, який вказаний в електронній системі охорони здоров’я;
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- отримати СМС повідомлення від Пенсійного фонду з номером електронного листка непрацездатності;
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- поінформувати роботодавця будь-яким зручним способом, про перебування на лікарняному;
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- у разі зміни будь-яких персональних даних необхідно, завчасно проінформувати про це роботодавця та свого лікуючого лікаря;
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- поінформувати лікаря на початку хвороби про уже відкриті лікарняні листки;
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- у разі виявлення помилки у створеному медичному висновку, необхідно звернутися до лікаря, який його створював. Лікар, своєю чергою, протягом 7 днів може внести зміни.
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В той же час, при оформленні е-лікарняних лікарям важливо звертати увагу на те, що електронні лікарняні не видаються у 4 випадках:
Також від сьогодні формуватимуться медичні висновки з категорією “Вагітність та пологи” та для пацієнтів з діагнозами з особливо чутливих нозологій: ВІЛ/СНІД та розлади психіки.
Додамо
Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький, станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні, з початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність.