Джо Байден подписал указ о помиловании сына Хантера: что стоит за решением
Киев • УНН
Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, осужденного за незаконное хранение оружия и налоговые нарушения. Это решение вызвало споры из-за политического резонанса дела.
Президент США Джо Байден в воскресенье подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.
Детали
Он был осужден за предоставление ложных показаний при проверке оружия, незаконное хранение огнестрельного оружия и уклонение от уплаты федеральных налогов.
Решение о помиловании стало одним из самых противоречивых шагов нынешней администрации, поскольку дело Хантера Байдена находилось в центре внимания общественности и политических оппонентов. В течение длительного времени расследование сопровождалось обвинениями в избирательном подходе со стороны правоохранительных органов.
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