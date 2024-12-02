Джо Байден подписал указ о помиловании сына Хантера: что стоит за решением

Президент США Джо Байден в воскресенье подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

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Он был осужден за предоставление ложных показаний при проверке оружия, незаконное хранение огнестрельного оружия и уклонение от уплаты федеральных налогов.

Решение о помиловании стало одним из самых противоречивых шагов нынешней администрации, поскольку дело Хантера Байдена находилось в центре внимания общественности и политических оппонентов. В течение длительного времени расследование сопровождалось обвинениями в избирательном подходе со стороны правоохранительных органов.

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