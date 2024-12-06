Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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BBC анонсировала историческую драму "Король и завоеватель" о битве при Гастингсе 1066 года. В главных ролях Джеймс Нортон и Николаус Костер-Вальдау, премьера запланирована на 2025 год.

В средневековом драматическом сериале "Король и завоеватель" Джеймс Нортон играет Гарольда, графа Уэссекса, который готовится сразиться с Вильгельмом, герцогом Нормандским (Костер-Вальдау). В главных ролях также снимались Эмили Бич в роли Эдит Суонк и Клеманс Поэзи в роли Матильды.

Предлагаю ВАРИАНТ из предложенных на Разновидностей.

В первой сцене средневекового драматического сериала "Король и завоеватель" Джеймс Нортон пытается защитить англосаксонский трон от французского захватчика Николауса Костер-Вальдау.

Новая историческая драма из восьми частей от автора "Шерлока Холмса" Майкла Роберта Джонсона, в центре которой - эпическое столкновение Гарольда Уэссекского и Вильгельма Завоевателя накануне битвы под Гастингом 1066 года. Выход на экраны запланирован на 2025 год.

Производством "Короля и завоевателя" занимаются the Development Partnership, Rabbit Track Pictures, Shepherd Content, Rvk Studios и CBS Studios в сотрудничестве с BBC. Автором сценария сериала является Майкл Роберт Джонсон, а режиссером первого эпизода-Бальтасар Кормакур.

На обнародованных кадрах Гарольд возглавляет армию, а также одет в полный комплект доспехов посреди поля битвы.

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Нортон сказал, что шестимесячные съемки в Исландии были "грязными, грязными-я был покрыт грязью в течение шести месяцев".

В главных ролях также снимались Эмили Бичем в роли Эдит Суонк и Клеманс Поэзи в роли Матильды.

"Король и завоеватель" - это история конфликта, который на тысячелетия определил будущее страны и континента, уходящего корнями в глубины веков и продолжающегося в двух переплетенных семейных династиях, борющихся за власть. через две Земли и бурное море", - говорится в аннотации к фильму.

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"Гарольд Уэссекский и Вильгельм Нормандский - двое мужчин, которым суждено было встретиться в битве при Гастингсе в 1066 году, двое союзников на британском троне, которые не имели никакой цели, но были полны решимости; обстоятельства и личные одержимости заставили их бороться за свою корону.

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"5 дек. 2024, 15:46 • 80392 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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