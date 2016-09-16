Дж.Ассанж требует помилования своего информатора в обмен на собственную свободу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, заявил, что готов сдаться американским властям в случае, если те помилуют его информатора - бывшего офицера армии США Челси Мэннинг, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В микроблоге WikiLeaks отмечается, что, несмотря на готовность пойти на такой шаг, Дж.Ассанж считает любое свое уголовное преследование в США незаконным.
Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг был в 2013 году приговорен американским судом к 35 годам лишения свободы за разглашение секретных данных. Уже в тюрьме он подал заявление об изменении имени и пола.
В 2014 году суд удовлетворил его просьбу изменить мужское имя Брэдли на женское Челси, а в 2015 году солдату-трансгендеру позволили пройти курс гормональной терапии.
С 10 сентября этого года Ч.Меннинг объявила голодовку в знак протеста против отказа властей разрешить ей хирургическую операцию по смене пола. В итоге американские власти пошли ей навстречу, и 14 сентября голодовка была прекращена.
Как сообщал УНН, шведские прокуроры хотят допросить Дж.Ассанжа по делу о якобы изнасиловании и сексуальных домогательствах к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков, в середине 2010 года. Сам он отвергает обвинения и считает свое преследование политически мотивированным.
Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепа и других государственных органов США.
Ранее рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы опубликовала доклад, в котором говорится, что Великобритания и Швеция незаконно удерживали Дж.Ассанжа.